Οικονομία

Τουρισμός - Θεσσαλονίκη: Προβολή και προώθηση στην αγορά της Κίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συνεδριακό τουρισμό, καθώς και τον τουρισμό γάμων.

Με στόχο την προβολή και προώθηση της Θεσσαλονίκης στην τουριστική αγορά της Κίνας ως τουριστικού προορισμού με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων και εμπειριών, o Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση «2021 Greece - China Virtual Travel B2B Roadshow».

Τη συνάντηση διοργάνωσε το Γραφείο Εξωτερικού ΕΟΤ Κίνας, στο πλαίσιο του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας - Κίνας. Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης παρείχε πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τα αξιοθέατα, την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης καθώς και τις δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν στην πόλη οι Κινέζοι τουρίστες.

Οι εκπρόσωποι του τουρισμού της ασιατικής χώρας, που συμμετείχαν στη συνάντηση, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη με ιδιαίτερη έμφαση στον συνεδριακό τουρισμό, καθώς και τον τουρισμό γάμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν για την μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού

Ο Κομήτης Λέοναρντ πλησιάζει τη Γη - Πότε θα είναι ορατός στον ουρανό

Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη