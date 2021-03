Θεσσαλονίκη

25η Μαρτίου: Φωταγωγήθηκε στα “γαλανόλευκα” ο Λευκός Πύργος (βίντεο)

Εντυπωσιακό θέαμα με τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου στα χρώματα της Ελλάδας και με μηνύματα της Επανάστασης του 1821!

Στα χρώματα της Ελλάδας και με τα μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 φωταγωγήθηκε απόψε ο Λευκός Πύργος, στη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Στην επιφάνεια του Λευκού Πύργου ζωντάνεψε η μορφή του «Έλληνα Αγωνιστή» από το έργο του Ιταλού ζωγράφου Λουντοβίκο Λιπαρίνι, αποτυπώθηκαν οι στίχοι: «Η δύναμή σου πέλαγο, η θέλησή μου βράχος» από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού, ενώ προβλήθηκαν οι χρονολογίες "1821-2021" και με φόντο τη γαλανόλευκη σημαία το μήνυμα «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

Το projection mapping στον Λευκό Πύργο είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού θεάματος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.