Η μεταφράστρια του Έλληνα αστυνομικού που συνελήφθη στην Τουρκία, μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο αστυνομικός και η φίλη του δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Όσο διαρκεί η έρευνα των τουρκικών Αρχών στα κινητά τηλέφωνα του Έλληνα αστυνομικού και της φίλης του, που συνελήφθησαν στη γειτονική χώρα επειδή «βρέθηκαν σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη», τόσο παρατείνεται η αγωνία για τους ίδιους αλλά και τους συγγενείς τους.

«Δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα γιατί ερευνούν οι τουρκικές αρχές τα τηλέφωνά τους. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η έκθεση θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και αν δεν διαπιστωθεί κάτι, θα τους αφήσουν να γυρίσουν στη χώρα τους. Ευχόμαστε σε περίπου δύο ημέρες», δηλώνει η μεταφράστρια του ζευγαριού στον ΑΝΤ1.

Το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε η περιπέτειά τους. Πήγαν για ψώνια στην Αδριανούπολη, στην επιστροφή όμως για το τελωνείο των Κήπων πήραν λάθος δρόμο κι έτσι συνελήφθησαν. Μετά την απολογία τους στον εισαγγελέα, αφέθησαν ελεύθεροι με μοναδικό περιοριστικό όρο, όμως, να μην μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα μέχρι να ελεγχθούν πλήρως τα κινητά τους τηλέφωνα.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 η μεταφράστριά τους αναφέρει πως τον αρχικό φόβο τους... διαδέχτηκε η ηρεμία: «Τα παιδιά λένε ότι στο GPS γράψανε Κεσάνη, αλλά τους έβγαλε σε λάθος σημείο, μπήκανε σε ένα χωματόδρομο και ξαφνικά έπεσαν σε στρατιωτικό μπλόκο. Τότε ενημερώθηκαν ότι είναι σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη. Στην αρχή φοβήθηκαν, αλλά όταν κατάλαβαν ότι είναι τυπική η διαδικασία, ηρέμησαν. Τώρα κάνουν βόλτες, κάνουν ψώνια και οι δύο, μένουν σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, είναι πολύ καλά τα παιδιά. Ίσως αν δεν ήταν αστυνομικός ο Μανώλης, να τους είχαν αφήσει ήδη».

Την υπόθεση από την πρώτη στιγμή παρακολουθούν στενά τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών, αλλά και η ελληνική προξενική Αρχή στην Αδριανούπολη.

