Κορωπί: Απόπειρα ληστείας στα ΕΛΤΑ με ομηρία

Τρόμος στα ΕΛΤΑ στο Κορωπί. Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε στα ΕΛΤΑ στο Κορωπί, όταν άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η απόπειρα ληστείας έγινε σήμερα το πρωί γύρω στις 7:00 με το δράστη να κρατά όμηρο υπάλληλο του καταστήματος.

Όπως φαίνεται, μία υπάλληλος κάλεσε την άμεση δράση με την Ομάδα ΔΙΑΣ να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και έτσι κατάφερε να φτασει έγκαιρα στο κατάστημα. Ο δράστης συνελήφθη.

Στο Γιώργο Παπαδάκη και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε ο Στράτος Μαυροειδάκος, ο Γενικός Γραμματέας Ειδικών Φρουρών για την ληστεία στο Κορωπί.

Όπως είπε χαρακτηριστικά "Τους έδεσε μ εtire up, η μία υπάλληλος κατάφερε να λυθεί και είχε μαζί της κινητό, ειδοποίησε την Άμεση Δράση και έμπειροι ειδικοί φρουροί κατέφθασαν στο σημείο.

Ο δράστης είδε την αστυνομία και απείλησε και πάλι μία υπάλληλο με όπλο. Τότε οι έμπειροι αστυνομικοί τον άφησαν να εξέλθει και μετά από καταδίωξη στα 100 μέτρα κατάφεραν να τον συλλάβουν κοντά στην Εθνική Τράπεζα."

