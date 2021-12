Κοινωνία

Κορωπί - ΕΛΤΑ: ομηρία σε απόπειρα ληστείας (βίντεο ντοκουμέντο)

Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 από κάμερες ασφαλείας, έχουν καταγραφεί εικόνες από την καταδίωξη του δράστη από τους αστυνομικούς.

Σε βίντεο - ντοκουμέντο από κάμερες κλειστού κυκλώματος επιχείρησης στο Κορωπί, που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 και προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έχουν καταγραφεί εικόνες από την καταδίωξη του κακοποιού, ο οποίος νωρίτερα είχε πάρει όμηρο μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ στο Κορωπί, προκειμένου να ξεφύγει από τον κλοιό των αστυνομικών, που είχαν σπεύσει στην περιοχή.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 7 το πρωί, όταν ο δράστης εισέβαλε στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, στο Κορωπί, μπαίνοντας από την είσοδο του πάρκινγκ, που χρησιμοποιεί το προσωπικό.

Στο κατάστημα βρίσκονταν τρεις υπάλληλοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τους οποίους ο κακοποιός έδεσε με tire up.

Πίεσε έναν από τους υπαλλήλους να τον οδηγήσει στο χρηματοκιβώτιο και να το ανοίξει και στο διάστημα αυτό, μία άλλη υπάλληλος κατάφερε να ελευθερώσει τα χέρια της και να καλέσει την Αστυνομία.

Σε μικρή απόσταση από τα ΕΛΤΑ βρίσκονταν μονάδες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο υποκατάστημα και πήραν θέσεις μερικοί στην έξοδο του πάρκινγκ και οι υπόλοιποι στην είσοδο του υποκαταστήματος.

Στην προσπάθεια του να φύγει από τα ΕΛΤΑ, καθώς αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, πήρε μαζί του ως όμηρο μια υπάλληλο του υποκαταστήματος.

Οι αστυνομικοί του άφησαν χώρο, για να μην κινδυνεύσει η ζωή της ομήρου και εν συνεχεία, ακολούθησε καταδίωξη του πεζή από τους αστυνομικούς, η οποία καταγράφηκε και στο βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1.

Στην διάρκεια της καταδίωξης ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη

