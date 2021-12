Οικονομία

Έκτακτο επίδομα σε υγειονομικούς: Ποιοι το δικαιούνται, πότε θα καταβληθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Ποιοι εξαιρούνται.



Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους υγειονομικούς και μείωση του χρόνου του πιστοποιητικού νόσησης από έξι σε τρεις μήνες, προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, ρυθμίζεται το ζήτημα της έκτακτης καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στο υγειονομικό προσωπικό. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στη μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2021, στο ακέραιο, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μισθοδοτηθεί το από Ιανουαρίου 2021 μέχρι και 30η Νοεμβρίου 2021 και ισούται με το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Εξαιρούνται όσοι απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ' όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνάπτει, συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, με σκοπό την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων στα Εμβολιαστικά Κέντρα

Αναλυτικά η τροπολογία

Ειδήσεις σήμερα:

Κορωπί - ΕΛΤΑ: ομηρία σε απόπειρα ληστείας (βίντεο ντοκουμέντο)

Καλιφόρνια: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν για την μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού

Ο Κομήτης Λέοναρντ πλησιάζει τη Γη - Πότε θα είναι ορατός στον ουρανό