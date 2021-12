Ποδοσφαιριστής έπεσε θύμα διάρρηξης

Αθλητικά

Διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι Ιταλού ποδοσφαιριστή μεγάλης αθηναϊκής ομάδας.



Θύμα διάρρηξης έπεσε ακόμα ένας ποδοσφαιριστής στα νότια προάστια. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, πρόκειται για Ιταλό ποδοσφαιριστή μεγάλης αθηναϊκής ομάδας.

Ο ποδοσφαιριστής όταν μπήκε στο σπίτι του, είδε τα πάντα αναστατωμένα ενώ είχαν διαρρήξει ένα μικρό χρηματοκιβώτιο που είχε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λείπουν και κάποια κοσμήματα.



Οι διαρρήξεις σε βάρος ποδοσφαιριστών, τείνουν να γίνουν... ρουτίνα. Στις αρχές Οκτωβρίου, θύμα διαρρηκτών είχε πέσει κι άλλος γνωστός αλλοδαπός ποδοσφαιριστής ομάδας της Super League, στην Σαρωνίδα.

Επίσης, πριν λίγες ημέρες διέρρηξαν και το σπίτι του τραγουδιστή Νίκου Οικονομόπουλου, ενώ εκείνος τραγουδούσε στο κέντρο που εργάζεται.

