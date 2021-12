Κοινωνία

Δολοφονία ταξιτζή στον Εύοσμο: Ένοχες μάνα και κόρη

Ένοχες μάνα και κόρη, η πρώτη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και η δεύτερη για συνέργεια.

Ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τη 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία του 49χρονου οδηγού ταξί, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ένοχη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία κρίθηκε και η 19χρονη κόρη της, με την απόφαση του Δικαστηρίου να είναι ομόφωνη και για τις δύο.

Κατ' ουσίαν, τακτικοί και λαϊκοί δικαστές αποφάσισαν ότι η δολοφονία τελέστηκε από την πρώην σύζυγο του θύματος, με συνεργό τη 19χρονη θυγατέρα τους. Το Δικαστήριο μετέτρεψε ως προς το πρόσωπο της νεαρής την αρχικώς αποδοθείσα κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο από κοινού σε συνέργεια στην ανθρωποκτονία και την αθώωσε για την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το Δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στη μητέρα, ενώ στην κόρη αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Το Δικαστήριο διέκοψε ενόψει της εκφώνησης των ποινών.

