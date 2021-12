Πολιτική

Κοντογεώργης για “VIP ΜΕΘ”: τα σοβαρά κόμματα δεν “αγκαλιάζουν” τέτοιες καταγγελίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ΓΓ Συντονισμού της Κυβέρνησης για το περιστατικό στο Αιγίνιο, τους εμβολιασμούς, την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης σε κατηγορίες πολιτών.

«Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν επιφυλάξεις και τους λέω πως τα εμβόλια είναι ασφαλή. Σε ότι άλλο, όπως τα επεισόδια στο Αιγίνιο, επιλαμβάνονται άμεσα τα όργανα της Πολιτείας. Σε αυτά πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή», επεσήμανε με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό στην Πιερία, ο Θανάσης Κοντογεώργης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», σχετικά με τις καταγγελία για τις “VIP ΜΕΘ” από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και όσα ακολούθησαν, ο κ. Κοντογεώργης είπε «θα μιλούσα για φαιδρότητες, αλλά επειδή είναι σοβαρά τα πράγματα θα πω ότι είναι απαράδεκτα όλα αυτά. Σωστά κινήθηκε με την αναφορά στον Άρειο Πάγο ο κ. Πλεύρης. Ακούσαμε και την κ. Κοτανίδου με όσα είπε για τις κλίνες ΜΕΘ. Οι πολιτικές δυνάμεις, εάν θέλουν να είναι σοβαρές, δεν μπορούν να αγκαλιάζουν τέτοιες καταγγελίες».

Ερωτηθείς πάντως για την αναφορά της κ. Κοτανίδου ότι είναι διαφορετική η αντιμετώπιση ενός ασθενούς που είναι διασωληνωμένος σε κλίνη ΜΕΘ και ενός που είναι διασωληνωμένος σε θάλαμο εκτός ΜΕΘ, είπε πως «ζούμε σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, το ζουν και οι γιατροί αυτό, κάνουμε ότι μπορούμε για να είναι κατάλληλες οι συνθήκες νοσηλείας».

«Σας θυμίζω ότι είχαμε προχωρήσει σε επίταξη ιδιωτικών κλινικών και εάν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Πάντως όλες οι κλίνες διαθέσιμες στο Υπ. Υγείας που τις διαχειρίζεται κεντρικά. Το θέμα είναι να εκμεταλλευθούμε αυτήν την ύφεση που έχουμε στην πανδημία και να εμβολιαστούμε».

«Δική μας προτεραιότητα ήταν να πετύχουμε ισχυρούς ρυθμούς ανάκαμψης, όπως και έγινε και αποτυπώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του 2021, τα ποσοστά ανεργίας έχουν μειωθεί σημαντικά και κυρίως δόθηκε στήριξη σε συμπολίτες μας που πραγματικά το έχουν ανάγκη, ενώ θα δοθεί και το επίδομα στους υγειονομικούς. Για την ακρίβεια έχουν ήδη δοθεί 670 εκατομμύρια ευρώ και εάν χρειαστεί, ότι άλλο είναι εφικτό θα δοθεί το 2022», είπε ο ΓΓ Συντονισμού της Κυβέρνησης.

«Στο ρεβεγιόν να πάμε με χαλαρή διάθεση αλλά πολύ προσεκτικά. Πάρτε το δωρεάν τεστ από τα φαρμακεία, κάντε το όλοι πριν βρεθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα», προέτρεψε τους πολίτες ο κ. Κοντογεώργης.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι ΗΠΑ “προτείνουν” να πουλήσουν φρεγάτες στην Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα - Κακοκαιρία: που έβρεξε περισσότερο

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη - Πατέρας 29χρονης: την χτυπούσε με ένα σίδερο (βίντεο)