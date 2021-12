Κοινωνία

Δυτική Ελλάδα - Κακοκαιρία: που έβρεξε περισσότερο

Ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές στα δυτικά της χώρας. Στη δίνη της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αττική. Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας.





Ισχυρές βροχές σημειώνονται από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από δυτικά τη χώρα μας.

Τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα της χώρας με την μέγιστη βροχόπτωση έως το πρωί του Σαββάτου 11/12 να καταγράφεται στα Θεοδώριανα Άρτας (157 χιλιοστά).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που τροποποιήθηκε χθες σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα προβλεπόμενα ύψη βροχής για σήμερα ήταν πολύ υψηλά στο Ιόνιο και σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Παράλληλα στα πελάγη πνέουν θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι που πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο.

Μάλιστα η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με μήνυμα στο 112 καλώντας τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, της Ηπείρου, περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας «χτύπησε» τα ξημερώματα το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία επηρέασε την Πελοπόννησο καθώς και τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, με εξασθένηση από τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σημειώνεται ότι το πέρασμα της διαταραχής από την ανατολική Στερεά (Εύβοια και Αττική) προσδιορίζεται τις απογευματινές - πρώτες βραδινές ώρες, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής.

Έως τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 11/12, στην Αττική θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ ενώ στον Σαρωνικό και στον Νότιο Ευβοϊκό θα κυμαίνονται από 6 έως 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Το μοντέλο κυματισμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το σημαντικό ύψος κύματος αναμένεται να φτάσει τα 5 έως 6 μέτρα στον Σαρωνικό και τα 4 έως 5 μέτρα στον Νότιο Ευβοϊκό. Στον παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά το αναμενόμενο σημαντικό ύψος κύματος το απόγευμα του Σαββάτου 11/12.

Δείτε LIVE την πορεια της κακοκαιρίας:

