Πλεύρης για “VIP ΜΕΘ”: ελεεινά ψεύδη που προσβάλλουν γιατρούς και νοσηλευτές

Λάβρος ο Υπ. Υγείας, ξεσπάθωσε μετά τις καταγγελίες για επιλεκτικές νοσηλείες ασθενών.

«Όποιος μιλάει και λέει ότι υπάρχει επιλεκτική αναφορά στις κλίνες ΜΕΘ, προσβάλλει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και αυτό ως υπουργός δεν θα το επιτρέψω» τόνισε από την Πάτρα ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, επισκεπτόμενος τα νέα ιατρεία στο Παράρτημα του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα.

Επισήμανε ότι από τις 550 κλίνες που υπήρχαν, σήμερα είναι διαθέσιμες 1.300 κλίνες ΜΕΘ ενώ σημείωσε πώς όταν έχεις μία πανδημία θα έχεις αναμονές. «Πήρα τα στοιχεία και έβλεπα ότι αναμονές προ πανδημίας ήταν 70 και 80 άτομα την ημέρα. Με την πανδημία, ναι, υπάρχουν αναμονές και τις αντιμετωπίζουμε σε συνεννόηση με τους διοικητές.

Προσπαθούμε όπου χρειάζεται να διασωληνωθεί ασθενής εκτός ΜΕΘ, αυτό να γίνεται είτε σε χειρουργικά κρεβάτια, είτε σε κλίνες ΜΑΦ. Αυτό ήταν φαινόμενο κυρίως της Βορείου Ελλάδας που υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση. Παράλληλα όπου είναι δυνατή η διακομιδή – γατί γίνεται διακομιδή με ιατρικά κριτήρια- να μεταφέρονται» προσέθεσε ο κ. Πλεύρης και τόνισε:

«Ελεεινά ψεύδη, ότι κρατούνται κρεβάτια προσβάλλουν πρώτα από όλα τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Οι διακομιδές δεν γίνονται από πολιτικούς, γίνεται από έναν ιατρό που ανεβάζει στο σύστημα ποιο περιστατικό πρέπει να διακομισθεί, από το σύστημα του ΕΚΑΒ που παρακολουθεί τη μεταφορά που πρέπει να κάνει ο ασθενής και από τον γιατρό ΜΕΘ του νοσοκομείου που τον υποδέχεται».

Αναφερόμενος γενικότερα στην πανδημία, ενόψει και των εορτών, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη αύξησης των εμβολιασμών σημειώνοντας: «Ήδη με τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, έχουμε αύξηση πάνω από ένα εκατομμύριο στην τρίτη δόση. Και ειδικά για τους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, τα ραντεβού για πρώτη δόση προσεγγίζουν πια τις 95.000. Αν σκεφτούμε ότι ήταν 580.000 οι ανεμβολίαστοι, καταλαβαίνετε ότι πάνω από το 20% έχουν κλείσει ραντεβού για το εμβόλιο, το οποίο είναι το μέσο που αυτή τη στιγμή αυτό μας προστατεύει».

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ενίσχυσης του Εθνικού σΣυστήματος Υγείας με προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. «Αυτή τη στιγμή, συγκριτικά με το 2019, υπάρχουν επιπλέον 12.000 επικουρικοί και 2.069 μόνιμοι γιατροί. Ήδη έχουν βγει προκηρύξεις για γιατρούς και τις επόμενες μέρες θα υπάρξει μεγάλη προκήρυξη για νοσηλευτές. Για 4.000 νοσηλευτές και 910 λοιπό ιατρικό προσωπικό».

Ανέφερε επίσης ότι για «το επικουρικό προσωπικό που έχει καλύψει τις θέσεις, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο σύστημα και μάχονται αυτή τη στιγμή να μη μείνουν ως επικουρικοί αλλά με τις μεγάλες προκηρύξεις που θα βγουν να έχουνε και μία λελογισμένη προνομιακή αντιμετώπιση. Θα δοθεί η δυνατότητα να γίνουν μόνιμοι με τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα» είπε και προσέθεσε: «Θα υπάρξουν συνεχείς προκηρύξεις. Και για όλο αυτό το διάστημα, ώσπου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ήδη εγκρίθηκαν νέες θέσεις επικουρικών. Συνεπώς ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα κενά».

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στα περιστατικά πλαστών πιστοποιητικών σημειώνοντας ειδικώς για τα πιστοποιητικά νόσησης ότι απαιτείται πλέον επιβεβαίωση από τέστ PCR, ενώ σε ό,τι αφορά τους πλαστούς εμβολιασμούς χαρακτήρισε τις περιπτώσεις μεμονωμένες σημειώνοντας ότι εξετάζονται ενδελεχώς.

Αναφερόμενος, τέλος, στο προσωπικό που βρίσκεται σε αναστολή εργασίας διότι δεν έχει εμβολιαστεί δήλωσε: «Θέλουμε να είμαστε τελείως κάθετοι, δεν θέλουμε να λέμε πράγματα τα οποία αναιρούμε. Η υποχρεωτικότητα μπήκε για περιορισμένες ομάδες, αφορά στους συγκεκριμένους- και για όσο διάστημα δεν εμβολιάζονται δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σύστημα ενόσω υπάρχει πανδημία».

Έξω από το κτίριο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού, είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας.

