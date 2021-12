Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης -“VIP ΜΕΘ”: Αναφορά στον Άρειο Πάγο κατά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Τι αναφέρει ο Υπ. Υγείας, μετά τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τον οποίο κατηγορεί για ψευδείς ειδήσεις. Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες.

Κατέθεσε αναφορά αξιόποινων πράξεων στον Άρειο Πάγο κατά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου και παντός υπευθύνου "που διακινεί ψευδείς και συκοφαντικές ειδήσεις"

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης κατέθεσε ενώπιον του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου αναφορά αξιόποινων πράξεων κατά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννακου και παντός υπευθύνου «που διακινεί ψευδείς και συκοφαντικές ειδήσεις για δήθεν ύπαρξη κλινών ΜΕΘ που κρατούνται για επιλεγμένα πρόσωπα και δεν διατίθενται στους ασθενείς» , όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπ.Υγείας.

"Πλέον, όσοι διακινούν τις ψευδείς ειδήσεις θα κληθούν να λογοδοτήσουν, καθώς προκλητικά συκοφαντούν ιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας", καταλήγει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, θα κληθεί από τη Δικαιοσύνη για τις ΜΕΘ.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε πως θα υποβάλει αναφορά αξιοποίνων πράξεων για τον Μιχάλη Γιαννάκο προκειμένου να κληθεί από τη Δικαιοσύνη και να αποδείξει τα όσα καταγγέλλει ότι κρατούνται ΜΕΘ για VIP περιστατικά. Μάλιστα ο κ. Πλεύρης είπε πως για την ώρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ «δεν έχει τολμήσει να αναφερθεί σε ονόματα για τα όσα υποστηρίζει. Αν το κάνει, θα του υποβάλω και μήνυση».

Τσίπρας: Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο

Την πλήρη διαλεύκανση των καταγγελιών της ΠΟΕΔΗΝ για ενδεχόμενο προτεραιοποίησης «VIP ασθενών» σε σχέση με τη νοσηλεία τους, εντός ή εκτός ΜΕΘ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ζήτησε, μέσω δηλώσεων του από τα Γιάννενα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αέξης Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση «να δώσει όλα τα στοιχεία και στη Δικαιοσύνη και στη δημοσιότητα. Πρώτα από όλα, πρέπει να δώσει όλα τα στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των συμπολιτών μας που είναι εκτός ΜΕΘ. Όλα τα στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό της θνητότητας των ανθρώπων που είναι διασωληνωμένοι έξω από τις ΜΕΘ. Και να διαλευκάνει μέχρι τέλους, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, για περιπτώσεις που μπορεί να υπήρξε προτεραιοποίηση με βάση την ιδιότητα του ασθενούς».

ΚΚΕ: Ζητούνται απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα

«Αντί η κυβέρνηση κι ο υπουργός Υγείας να κουνάνε το δάκτυλο, θα πρέπει να απαντήσουν στα κρίσιμα ζητήματα:

Είναι fake news οι δεκάδες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ; Είναι fake news η αναβολή χειρουργείων κι άλλων θεραπειών, γιατί δεν υπάρχει κάλυψη εντατικής και γιατί έχει φρακάρει το δημόσιο σύστημα Υγείας; Ή μήπως είναι fake news το ότι ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας της Υγείας, αντί να επιταχθεί, αποτελεί από μόνος του ένα “VIP σύστημα υγείας” με τεράστια κέρδη ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας;» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τη δραματική κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας και τις Κλινικές ΜΕΘ».

Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες

Παράλληλα, στο "μικροσκόπιο" των εισαγγελικών αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου περί κλειστών ΜΕΘ για ενδεχόμενη νοσηλεία VIP προσώπων.

Με παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου οι επίμαχες καταγγελίες εντάσσονται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται εδώ και καιρό από τις εισαγγελικές αρχές με αφορμή καταγγελίες για θα θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ.

Σε αυτή τη δικογραφία που βρίσκεται ανοιχτή προς διερεύνηση όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας εντάσσονται και οι πρόσφατες καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ ,προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί η αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος.

Ο Γ. Γιαννακός ισχυρίστηκε ότι από τις 647 κλινικές ΜΕΘ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα για ασθενείς με κορονοϊό, οι 47 κρατούνται κενές με σκοπό να διατεθούν, εφόσον χρειαστεί, σε επιφανείς ασθενείς, την ίδια ώρα που, όπως ο ίδιος υποστήριξε, 114 ασθενείς έχουν διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ.

