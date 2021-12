Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position

Πρωτιά του Ολλανδού οδηγού στα δοκιμαστικά του Άμπου Ντάμπι.

Ο πρωτοπόρος του εφετινού πρωταθλήματος, Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull), κατέλαβε την pole position και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση αύριο στο γκραν πρι του Αμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον 22ο και τελευταίο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ενα, όπου και θα κριθεί ο τίτλος.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes), έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο ενώ τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις (Βρετανία /MacLaren).

