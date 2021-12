Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει το παρακράτος της παράνοιας

Τι είπε για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τις εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής.

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να υπάρξει αυτό το παρακράτος της παράνοιας» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο πρωτοφανές επεισόδιο στο Γυμνάσιο Αιγινίου Πιερίας και την «σύλληψη» του Γυμνασιάρχη από τους αυτοαποκαλούμενους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος».

«Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι το 2021 δεν είναι 2012», υπογράμμισε ο υπουργός σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και τόνισε ότι τόσο η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος όσο και όλες οι άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ελέγχουν τα πάντα γύρω από αυτές τις έκνομες, παράνομες συμπεριφορές, συγκεντρώνουν όλο το αναγκαίο υλικό και θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές Αρχές για ποινική αξιολόγηση.

«Οι ενέργειες στο Γυμνάσιο της Πιερίας ήταν απολύτως παράλογες, παράνομες, προκλητικές, προσέβαλαν την κοινή λογική», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε, «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε όλους ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να υπάρξει αυτό το παρακράτος της παράνοιας. Τέτοιου είδους παράνομες συμπεριφορές θα χτυπηθούν στη ρίζα τους… Δεν είναι επιτρεπτές από το σύνολο της κοινωνίας και στρέφονται σε βάρος εκπαιδευτικών, σε βάρος αστυνομικών οι οποίοι κάνουν σωστά την δουλειά τους υλοποιούν συνειδητά τα καθήκοντά τους για να φροντίσουν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών».

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε επίσης για την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας, την εγκληματικότητα, αλλά και για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ.

Για την Αστυνομία ο υπουργός σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να βρίσκεται ο αστυνομικός κοντά στον πολίτη, για αυτό πρέπει να απαλλαγεί η Αστυνομία πραγματικά από πάρεργα, από δουλειές τις οποίες δεν της αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Αναφέρθηκε στην ενίσχυση με 1.000 αστυνομικούς των τμημάτων της Αττικής, που όπως είπε έχει αποδώσει ήδη, καθώς τα στοιχεία του τετραμήνου από το Σεπτέμβρη έως τώρα με το αντίστοιχο του 2018-2019 υπάρχει σημαντική μείωση της εγκληματικότητας σε ληστείες, διαρρήξεις και τέτοιου είδους δράσεις.

Επίσης ο υπουργός ανέφερε ότι προχωρά και η ενίσχυση του στόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και συμπλήρωσε, «Μέσα στο 2022 θα σταματήσει η Αστυνομία να έχει την αποστολή της μεταφοράς 1,5 εκατομμύριου δικογράφων. Με αυτό το μέτρο θα αποδεσμευθούν 1.000 αστυνομικοί. Πρόκειται για τεράστια δύναμη και είμαστε σε πολύ ουσιαστική συζήτηση με τα υπουργεία Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, με τους συναδέλφους μου για να δώσουμε τη βέλτιστη ρεαλιστική λύση. Είναι μία δέσμευση κεντρική της Νέας Δημοκρατίας, την οποία θα την υλοποιήσουμε».

Για τις πολιτικές εξελίξεις ο κ. Θεοδωρικάκος είπε, «Η Νέα Δημοκρατία έχει την ευτυχία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι απολύτως ενωμένη και να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δυνάμεις και όλα τα πρόσωπα που διαθέτει». Και σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ επισήμανε, «Νομίζω ότι είναι θετικό ότι πήγαν και ψήφισαν 270.000 άνθρωποι. Η πολιτική συμμετοχή δίνει οξυγόνο στην δημοκρατία μας. Στον άξονα αντιπολίτευσης κυβέρνησης θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγει ωφελημένο έναντι του ΣΥΡΙΖΑ».

