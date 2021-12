Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου και το ζεϊμπέκικο μετά την ήττα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα που έστειλε μέσω των social media o πρώην Πρωθυπουργός, που είχε στο πλευρό του και την σύζυγο του. Ποιο τραγούδι χόρεψε και “ανέβασε” στον λογαριασμό του

Σε ψαροταβέρνα των Εξαρχείων βρέθηκε μαζί με συνεργάτες του, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ και την ήττα του, βρέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Χωρίς να υπάρχει πλέον το άγχος των εκλογών, παρά μόνο η ανθρώπινη απογοήτευση από το αποτέλεσμα, ο μονομάχος της δεύτερης Κυριακής, θέλοντας να ευχαριστήσει τους συνεργάτες του, που έδωσαν επί εβδομάδες, σκληρό αγώνα για την υποψηφιότητά του, βρέθηκε μαζί τους για δείπνο στην ψαροταβέρνα, στο κέντρο της Αθήνας.

Μαζί τους ήταν και η Ολλανδή σύντροφός του Γιώργου Παπανδρέου.

Ο Πρόεδρος του ΚΔΗΣΟ χόρεψε και ζεϊμπέκικο, την «Συννεφιασμένη Κυριακή» του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα από τα αγαπημένα ζεϊμπέκικα του πατέρα του.

Μάλιστα, ανέβασε ο ίδιος το βίντεο με το ζεϊμπέκικο, στο προφίλ του στο Facebook, γράφοντας μεταξύ άλλων και πως «δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι, μόνο αγωνιστές…» .

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: κρύο, βροχές και χιόνια την Δευτέρα

“Εξοικονομώ 2021”: η πλατφόρμα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα