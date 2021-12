Πολιτική

ΚΙΝΑΛ – Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ενωμένο, δυνατό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη δήλωση του νέου αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής, από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμός.

«H ΕΔΕΚΑΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του β’ γύρου των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής στο 95,37% της ενσωμάτωσης των ψήφων. Έλαβαν Νίκος Ανδρουλάκης 67,9% (132.706 ψήφοι) και Γιώργος Παπανδρέου 32,1% (62.748 ψήφοι)», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου οργάνου του Κινήματος Αλλαγής, με την οποία οριστικοποιείται το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας.

«Η ΕΔΕΚΑΠ συγχαίρει τον καινούργιο Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη», καταλήγει η λιττή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε τη στιγμή που νέος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ έφτανε στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, όπου τον περίμεναν και τον καταχειροκρότησαν πλήθος υποστηρικτών του.

«Σήμερα ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Η νέα εποχή αρχίζει με δυναμισμό, με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση. Με τη δική σας ισχυρή εντολή: Να προχωρήσουμε ενωμένοι στην ανανέωση και την αναγέννηση της παράταξης. Ευχαριστώ τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, καταθέτοντας τις αγωνίες τους, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον.Με αυτή τη μεγάλη συμμετοχή, έκαναν την παράταξη πιο δυνατή και θύμισαν στον ελληνικό λαό πόσο βαθιά ρίζα έχει στην ελληνική κοινωνία.

Συγχαίρω θερμά τους συνυποψηφίους μου, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Παύλο Χρηστίδη, τον Χάρη Καστανίδη, τον Παύλο Γερουλάνο, για τον αξιοπρεπή αγώνα που δώσαμε μαζί.

Τους καλώ όλους, να υπερασπιστούμε την παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά για ενότητα και πολιτική αυτονομία», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε:

«Φίλες και φίλοι, η αναμέτρηση τελείωσε απόψε. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Μόνος νικητής είναι η το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, όσους μου έκαναν την μεγάλη τιμή να με εκλέξουν πρόεδρο του Κινήματος. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και όσους εργάστηκαν για αυτό τον αγώνα και κυρίως τους χιλιάδες εθελοντές, όλων των γενεών της παράταξης, σε όλη την Ελλάδα που ήταν η ψυχή και η έμπνευση αυτής της προσπάθειας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για ένα λόγο σημαντικότερο για όλους τους άλλους, γιατί αυτές τις εβδομάδες συνάντησα χιλιάδες νέους ανθρώπους, το μέλλον της πατρίδας, να έρχονται ξανά και να είναι δίπλα μας σε αυτή τη νέα πορεία. Φίλες και φίλοι, έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνω. Δεσμεύομαι να μετατρέψω τη σημερινή νίκη της παράταξης σε μια νίκη της πατρίδας. Γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα. Θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας και της προοπτικής όλων των Ελλήνων. Ξεκινάμε λοιπόν, μαζί, ένα νέο, ωραίο ταξίδι. Γιατί η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε! Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι εδώ ενωμένο δυνατό.

Να’ στε καλά και καλό μας αγώνα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κεντάκι: Ο φονικός ανεμοστρόβιλος εξαφάνισε κωμοπόλεις (εικόνες)

Κορονοϊός: Πάνω από 1 εκατομμύριο κρούσματα στην Ελλάδα

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: έρευνα για τις φωτογραφίες με τα όπλα