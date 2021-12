Κόσμος

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: φωτογραφία “ταξίδεψε” 200 χιλιόμετρα με έναν ανεμοστρόβιλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά, από το σπίτι που διέλυσε ο ανεμοστρόβιλος, βρέθηκε η οικογενειακή φωτογραφία. Συγκινεί ο άνθρωπος που την εντόπισε.

Οικογενειακή φωτογραφία, η οποία παρασύρθηκε όταν σπίτι χτυπήθηκε το βράδυ της Παρασκευής από κάποιον από τους φονικούς ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τις ΗΠΑ, διένυσε πάνω από 200 χιλιόμετρα, παρασυρμένη από τον άνεμο, αφηγήθηκε μια Αμερικανίδα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Βγαίνοντας προχθές Σάββατο το πρωί από το σπίτι της, στην πόλη Νιου Όλμπανι, στην πολιτεία Ιντιάνα, η Κέιτι Πόστεν πρόσεξε ένα μικρό κομμάτι χαρτί πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου της. Όταν το μάζεψε, διαπίστωσε πως επρόκειτο για ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Το στιγμιότυπο, που εικονίζει μια λευκή γυναίκα που φοράει φουστάνι με ρίγες κι έχει ένα μικρό αγόρι στην αγκαλιά, έχει οπισθογραφημένη τη σημείωση «Γκέρτι Σουότσελ + Τζ. Ντ. Σουότσελ, 1942».

Η κυρία Πόστεν είχε την ιδέα να αναρτήσει τη φωτογραφία στους λογαριασμούς της στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook, με την ελπίδα πως έτσι θα βρει τους ιδιοκτήτες της.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o — Katie Posten (@katieposten) December 11, 2021

Το μήνυμά της, που γνώρισε ευρεία διάδοση, επέτρεψε να επικοινωνήσει μαζί της οικογένεια από τη Ντόσον Σπρινγκς, πόλη στο Κεντάκι που εν μέρει καταστράφηκε από τους ανεμοστρόβιλους.

#USA

According to various sources the number of victims in the various states as a result of the #tornadoes could be over 100

The "worst tornado outbreak" as defined by various media outlets has devastated numerous counties and states, several cities have been destroyed#Kentucky pic.twitter.com/AvaN98kcAj — Informazione Alternativa (@InformazioneA) December 12, 2021

Μέλος της οικογένειας, των Σουότσελ, αναγνώρισε τη φωτογραφία και τα πρόσωπα σε αυτήν. «Ουάου. Σκέψου πόσο μακριά έφτασε. Πρόκειται για φωτογραφία των παππούδων του πατέρα μου», σχολίασε ο Κόουλ Σουότσελ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook.

Σε ευθεία γραμμή, η Ντόσον Σπρινγκς απέχει κάπου 210 χιλιόμετρα από τη Νιου Όλμπανι· με το αυτοκίνητο, κάπου 270. Πρόκειται άλλωστε για πόλεις σε διαφορετικές πολιτείες.

Η κυρία Πόστεν διαβεβαίωσε πως ο σκοπός της είναι να επιστρέψει τη φωτογραφία στην οικογένεια Σουότσελ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Εξοικονομώ 2021”: η πλατφόρμα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου και το ζεϊμπέκικο μετά την ήττα (βίντεο)

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: οι γονείς του, οι ευχές και τα κεράσματα (βίντεο)