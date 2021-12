Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Ο Κοβάτσεφκσι διάδοχος του Ζάεφ

Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στην Βόρεια Μακεδονία, που πήρε την θέση του Ζόραν Ζάεφ.

Ο νυν υφυπουργός Οικονομικών, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι είναι ο νέος αρχηγός του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM), καθώς στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα επικράτησε με μεγάλη διαφορά των άλλων δύο διεκδικητών της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο Κοβάτσεφσκι διαδέχεται στην ηγεσία του SDSM τον Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος παραιτήθηκε από αρχηγός του κόμματος μετά τη βαριά του ήττα στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία από το δεξιό αντιπολιτευόμενο VMRO-DPMNE. Ο Ζόραν Ζάεφ ηγείται του SDSM από το 2013.

O Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι έλαβε ποσοστό περίπου 85% στις σημερινές εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες ψήφισαν τα μέλη του SDSM, όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ από την εκλογική επιτροπή του κόμματος.

Ο 47χρονος Κοβάτσεφσκι, ο οποίος ήταν ο "εκλεκτός" του Zόραν Ζάεφ να τον διαδεχθεί στην ηγεσία του κόμματος είναι σχετικά άγνωστος στην κοινή γνώμη της χώρας. Αναλαμβάνει τα "ηνία" των Σοσιαλδημοκρατών σε μία δύσκολη γι΄ αυτούς στιγμή, καθώς το κόμμα υπέστη μία συντριπτική ήττα στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 31 Οκτωβρίου, χάνοντας τόσο στην πρωτεύουσα Σκόπια όσο και σε όλους τους άλλους μεγάλους δήμους της χώρας.

Τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, ο Ζόραν Ζάεφ θα παραιτηθεί, όπως έχει γνωστοποιήσει ο ίδιος, και από πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ανοίγοντας τον δρόμο στο νέο αρχηγό του SDSM να ηγηθεί του νέου κυβερνητικού σχήματος στη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, το μικρό αλβανικό κόμμα «Εναλλακτική» (Alternativa) κατέληξε σε συμφωνία με τον Ζόραν Ζάεφ για τη συμμετοχή του στον κυβερνητικό συνασπισμό της Βόρειας Μακεδονίας. Βάσει της συμφωνίας, η «Εναλλακτική» θα αναλάβει τρία υπουργεία στην κυβέρνηση (Υγείας, Δημόσιας Διοίκησης και Διασποράς) στη νέα κυβέρνηση της χώρας. Η συμμετοχή στην κυβέρνηση του μικρού αλβανικού κόμματος «Εναλλακτική» κρινόταν πιθανότατα απαραίτητη, προκειμένου η παρούσα κυβέρνηση, με κάπως διαφορετικό σχήμα, να ανακτήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να ολοκληρώσει τη θητεία της, που τυπικά διαρκεί ακόμη δυόμισι χρόνια.

Η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ μετά τις δημοτικές εκλογές απώλεσε προσωρινά την πλειοψηφία στη Βουλή, καθώς το μικρό αλβανικό κόμμα "BESA" εγκατέλειψε τον κυβερνητικό συνασπισμό και πέρασε στην αντιπολίτευση. Ωστόσο, με τη συμμετοχή της «Εναλλακτικής» και με τη στήριξη ενός ακόμη Αλβανού βουλευτή από τις τάξεις της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση ανέκτησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και σήμερα στηρίζεται από 64 βουλευτές, εκ των 120 που αριθμεί το σύνολο της Βουλής. Στο σημερινό κυβερνητικό σχήμα, πέρα από το SDSM και ορισμένα μικρότερα κόμματα με τα οποία αυτό συνεργάζεται, συμμετέχει και το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι.

Σήμερα εξάλλου πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια και το τακτικό συνέδριο του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του VMRO-DPMNE, στο οποίο αρχηγός επανεξελέγη ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος ήταν και μοναδικός υποψήφιος. Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι είχε εκλεγεί πρώτη φορά στην ηγεσία του VMRO-DPMNE τον Δεκέμβριο του 2017, με τις "ευλογίες" του τότε ισχυρού άνδρα του κόμματος, Νίκολα Γκρούεφσκι, ο οποίος στο ενδιάμεσο διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο, προκειμένου να αποφύγει την έκτιση ποινής δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς, το διάστημα που ήταν πρωθυπουργός στα Σκόπια.

