Βρετανία: Έκλεψε δεκάδες βασιλικούς πύθωνες και διέφυγε μέσω νεκροταφείου

Ίσως η πιο παράξενη λεία διαρρήκτη που έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά. Τι άλλο πήρε από το σπίτι που μπούκαρε.

Δεκαπέντε βασιλικοί πύθωνες ήταν η λεία ενός διαρρήκτη που εισέβαλε σε ένα σπίτι στην κεντρική Αγγλία και έφυγε με μια βαλίτσα γεμάτη ερπετά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Ο δράστης διέρρηξε ένα σπίτι κοντά στο Ράγκμπι του Γουόργουικσιρ το πρωί του Σαββάτου και αφού το έψαξε ενδελεχώς βρήκε τον χρυσοκάστανο «θησαυρό». Στη συνέχεια διέφυγε περνώντας μέσα από ένα νεκροταφείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Γουόργκουικσιρ, ο κλέφτης πήρε τα φίδια, μια βαλίτσα με ρόδες, μερικά μετρητά και κάποια κλειδιά.

Τα φίδια φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι εύκολο να τα αναγνωρίσει κανείς, εφόσον φυσικά θα βρεθούν.

Οι βασιλικοί πύθωνες φτάνουν σε μήκος το 1,2 μέτρο και ζουν συνήθως σε δάση στην κεντρική και δυτική Αφρική.

