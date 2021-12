Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το “τριφύλλι”… άνθισε στο Ρέντη

Εντυπωσιακοί οι «πράσινοι» στο ντέρμπι των «αιωνίων», νίκησαν καθαρά και πήραν «κεφάλι» στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη (3-1) από το Ρέντη επί του Ολυμπιακού, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική στη Volley League και ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος και τέθηκε επικεφαλής στην κατάταξη.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Μίλωνας - ΟΦΗ 3-0 (25-18, 5-23, 26-24)

Φοίνικας Σύρου-ΑΟΠ Κηφισιάς 3-2 (24-26, 25-17, 20-25, 27-25, 15-10)

ΠΑΟΚ-Φίλιππος Βέροιας 3-1 (25-23, 23-25, 25-17, 25-19)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3 (25-20, 21-25, 14-25, 21-25)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 18-4 18

Ολυμπιακός 19-6 17

ΠΑΟΚ 18-8 16

Φοίνικας Σύρου 15-12 13

ΑΟΠ Κηφισιάς 12-16 8

Μίλωνας 8-15 7

Φίλιππος Βέροιας 6-18 3

ΟΦΗ 3-20 2

