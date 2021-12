Life

Χουάν Κάρλος: Στο αρχείο η υπόθεση για εμπλοκή του σε ξέπλυμα χρήματος

Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες, λόγω ανεπαρκών στοιχείων

Η επικεφαλής εισαγγελέας της Γενεύης δήλωσε σήμερα ότι έθεσε στο αρχείο την ποινική έρευνα για ξέπλυμα «παράνομων προμηθειών» που φερόταν να είχε λάβει ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος από πληρωμές της Σαουδικής Αραβίας, λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Μια ιδιωτική ελβετική τράπεζα η οποία ενεπλάκη στην έρευνα, που κράτησε τρία χρόνια, καταδικάστηκε στην καταβολή προστίμου για παράλειψη αναφοράς.

Ο εισαγγελέας Ιβ Μπερτόσα ανέφερε πως διαπίστωσε πως η Σαουδική Αραβία κατέθεσε 100 εκατ. δολάρια τον Αύγουστο του 2008 σε λογαριασμό που είχε ανοιχθεί ένα μήνα νωρίτερα στην ιδιωτική τράπεζα Mirabaud στο όνομα ενός παναμαϊκού ιδρύματος, πραγματικός δικαιούχος του οποίου ήταν ο Χουάν Κάρλος.

Όμως ο Μπερτόσα ανέφερε σε δήλωσή του πως δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι υπήρχε σύνδεση με ένα συμβόλαιο που δόθηκε τρία χρόνια αργότερα σε ισπανικές εταιρείες για μια υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομική σύνδεση στη Σαουδική Αραβία.

Ο Μπερτόσα είπε πως ξεκίνησε την ποινική έρευνα το 2018 έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο πρώην βασιλιάς, που παραιτήθηκε το 2014, μπορεί να είχε λάβει «παράνομες προμήθειες» που συνδέονταν με τα συμβόλαια και είχαν καταχωνιαστεί σε ελβετικούς λογαριασμούς.

Τι έδειξε η έρευνα

«Η έρευνα απέδειξε πως ο Χουάν Κάρλος Α’ έλαβε, πράγματι, 100 εκατ. δολάρια στον λογαριασμό του ιδρύματος Lucum στην τράπεζα Mirabaud στη Γενεύη, από το σαουδαραβικό υπουργείο Οικονομικών στις 8 Αυγούστου 2008», ανέφερε ο Μπερτόσα.

Η χρήση ενός ιδρύματος και εξωχώριων λογαριασμών από διάφορους πρωταγωνιστές στην υπόθεση έδειξε μια «διάθεση απόκρυψης», αλλά δεν μπόρεσε να στοιχειοθετήσει επαρκώς τη σχέση ανάμεσα στις σαουδαραβικές πληρωμές και το συμβόλαιο για τη σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στη Μεδίνα και τη Μέκκα, συμπλήρωσε.

Επιπλέον πληρωμές σχεδόν 19 εκατ. δολαρίων από το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν κατατέθηκαν στους λογαριασμούς που είχε ο Χουάν Κάρλος και η γεννημένη στη Γερμανία πρώην ερωμένη του, Κορίνα Τσου Ζάιν-Βιτγκενστάιν, είπε ο Μπερτόσα. Εκείνη έλαβε το υπόλοιπο των 65 εκατ. ευρώ (73,3 εκατ. δολάρια) από τον λογαριασμό στη Mirabaud, που έκλεισε τον Ιούνιο του 2012 και τα χρήματα μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό της στις Μπαχάμες, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Οι κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα σε βάρος ενός διαχειριστή στοιχείων ενεργητικού, ενός δικηγόρου, ενός τραπεζίτη καθώς και της Τσου Ζάιν-Βιτγκενστάιν και της τράπεζας Mirabaud, για φερόμενο «διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος», απορρίφθηκαν, είπε ο Μπερτόσα.

Ο Χουάν Κάρλος δεν περιλαμβανόταν σε αυτούς σε βάρος των οποίων είχαν απαγγελθεί κατηγορίες.

Στην τράπεζα Mirabaud επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ελβετικών φράγκων επειδή παρέλειψε να αναφέρει έναν λογαριασμό με ασυνήθιστη δραστηριότητα, ανέφερε στη δήλωσή του ο εισαγγελέας.

