Life

“Η Φάρμα”: Οι εντάσεις, το αγώνισμα στον αχυρώνα και η ασυλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος παίκτης κέρδισε την ασυλία για αυτήν την εβδομάδα. Έριδες και διαμάχες στο αγρόκτημα.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας, οι 17 παίκτες της “Φάρμας” πήγαν στον αχυρώνα για να παίξουν για την ασυλία. Εκεί ο αρχηγός Βασίλης Λέντζος δημιούργησε δύο ομάδες, με αρχηγούς τον Μάνο Πανταζή και τον Νεόφυτο Ηλία.

Οι παίκτες αγωνίστηκαν σε ένα ομαδικό αγώνισμα και νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Μάνου Πανταζή με αποτέλεσμα τα μέλη της ομάδας του Νεόφυτου Ηλία να εξαιρούνται από το δικαίωμα της ασυλίας.

Στη συνέχεια το παιχνίδι έγινε ατομικό και οι παίκτες έπαιξαν το QUIZ της “Φάρμας”. Εκεί καλύτερα τα πήγε η Αναστασία Γκεργκελεζίου, η οποία εξασφάλισε την παραμονή της στη “Φάρμα” για αυτήν την εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως την προηγούμενη εβδομάδα, η Αναστασία ήταν υποψήφια μονομάχος.

Νωρίτερα, οι εντάσεις δεν έλειψαν στο μάζεμα των ελιών, που ζήτησε ο Επιστάτης για να είναι επιτυχημένη η αποστολή. Παράπονα έκανε η Αθανασία Τσουμελέκα για κάποιους που… κάθονταν και απολάμβαναν το τσάι τους.

Ο Κουτσαβάκης θύμωσε με τις υποδείξεις του Αστρινού Χαραλαμπάκη...

Αντιπαράθεση είχαν η Σάσα Μπάστα και η Χριστιάννα Σμαραγδή, ενώ σε ένα “πηγαδάκι” η Αγγελική Ηλιάδη και η Σάσα Μπάστα σχολίασαν τη “στρατηγική” ορισμένων στο παιχνίδι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πιερία - “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: “Ερυθρόλευκη” κυριαρχία στους καλύτερους της σεζόν 2020/21

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 196 σημεία