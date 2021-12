Πολιτική

Κορονοϊός - Γεωργαντάς για 3η δόση: Δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι μέχρι την Κυριακή (βίντεο)

Τι είπε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον ΑΝΤ1 για τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και τους εμβολιασμούς παιδιών.

Για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος κατά της COVID-19 και την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει για ραντεβού, μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, 1.075.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με την 3η δόση και περίπου 90.000 έχουν ήδη κλείσει ραντεβού. Υπογράμμισε πως έχουν ανοίξει επιπλέον γραμμές για την εξυπηρέτηση του κόσμου, καθώς η ζήτηση είναι αυξημένη και υποστήριξε ότι «υπάρχει η δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι μέχρι την Κυριακή».

Σχολιάζοντας τις επισημάνσεις για μη διαθεσιμότητα ραντεβού σε ορισμένες περιοχές, ο κ. Γεωργαντάς κάλεσε τους πολίτες να αναζητήσουν εμβολιαστικά κέντρα σε άλλες περιοχές, εφόσον διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού στην περιοχή τους.

Αναφορικά με τους εμβολιασμούς παιδιών 5-11 ετών, ανέφερε πως περίπου 30.000 έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό, συμπληρώνοντας ότι έχουν παραληφθεί αρχικά 60.000 δόσεις και στις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται η επόμενη παρτίδα.

Τέλος, για όσους έχουν νοσήσει και δεν είναι στο σύστημα, λόγω ενδεχόμενης “αστοχίας”, συνέστησε να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση.

