Πότε το μούδιασμα στα άνω ή κάτω άκρα πρέπει να μας ανησυχήσει;

Τι επισημαίνουν οι ειδικοί για τους όγκους του νωτιαίου μυελού, την διάγνωση και την αντιμετώπισή τους.

Οι όγκοι του νωτιαίου μυελού δημιουργούνται όταν, για άγνωστη αιτία, τα κύτταρα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος πάψουν να αναπτύσσονται με έναν οργανωμένο τρόπο και συνεχίσουν να διαιρούνται. Οι όγκοι αυτοί μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις και είναι σχετικά σπάνιοι. Ανάλογα με τον εντόπισμό τους, διαχωρίζονται σε εξωσκληρίδιους, ενδοσκληρίδιους εξωμυελικούς, ενδοσκληρίδιους ενδομυελικούς όγκους της σπονδυλικής στήλης και σε μεταστατικούς όγκους, κυρίως στα οστά της σπονδυλικής στήλης. Ο νευροχειρουργός Πλάκας Σωτήριος απαντά στις ερωτήσεις μας.

Τι συμπτώματα εμφανίζουν οι όγκοι νωτιαίου μυελού;

Τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάσει ένας/μια ασθενής με όγκο του νωτιαίου μυελού, εξαρτώνται από τη θέση που αυτός εντοπίζεται στον νωτιαίο σωλήνα. Τα κοινά συμπτώματα είναι ο πόνος κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης ή/και σε κάποιο άκρο, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα χεριά ή στα πόδια ή και στα δύο και μυική αδυναμία. Οι όγκοι του νωτιαίου μυελού παρουσιάζουν συμπτώματα λόγω της πίεσης που ασκούν στο νωτιαίο μυελό ή στα νεύρα. Οι όγκοι στο κατώτερο τμήμα του νωτιαίου μυελού και την ιππουρίδα, πέραν των άλλων συμπτωμάτων, μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου της κύστης και του εντέρου.

Πώς διαγιγνώσκονται οι όγκοι νωτιαίου μυελού;

Οι όγκοι του νωτιαίου μυελού διαγιγνώσκονται με κάποια απεικονιστική εξέταση, κυρίως μαγνητική ή/και αξονική τομογραφία εφόσον κλινικά έχει τεθεί η υποψία για κάποια τέτοιου είδους.

Ποιες θεραπείες υπάρχουν για τους όγκους του νωτιαίου μυελού;

Οι θεραπείες για τους όγκους του νωτιαίου μυελού εξαρτώνται από διαφόρους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, η γενική κατάσταση των ασθενών, η θέση, το μέγεθος και ο τύπος των όγκων.

Η θεραπεία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις χειρουργική, ειδικά όταν οι ασθενείς εμφανίζουν νευρολογικό έλλειμμα. Η κάθε περίπτωση εξετάζεται συνήθως από ομάδα ιατρών, η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένο νευροχειρουργό, ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή και φυσίατρο και στη συνέχεια καθορίζεται το καλύτερο για την περίπτωση πλάνο θεραπείας. Οι κυριότερες θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η χειρουργική επέμβαση, η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή.

Το είδος της χειρουργικής επέμβασης καθορίζεται από εξειδικευμένο νευροχειρουργό και έχει στόχο την αφαίρεση του όγκου, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργικότητα του νωτιαίου μυελού καθώς και η ακεραιότητα και σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης (πεταλοτομή, πεταλοπλαστική ή/και σπονδυλοδεσία, όπου αυτό απαιτείται). Με την επέμβαση αποσυμπιέζεται ο νωτιαίος μυελός και τα νεύρα και στη συνέχεια λαμβάνεται δείγμα για βιοψία.

Στη συνέχεια της θεραπευτικής προσέγγισης και αναλόγως της ιστολογικής εικόνας της βλάβης περιλαμβάνονται ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία.

Στην ακτινοθεραπεία, η ακτινοβολία που χρησιμοποιείται στοχεύει στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων με τη μικρότερη δυνατή παράπλευρη ενόχληση υγιών ιστών.

Η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει χημειοθεραπευτικούς παράγοντες ή στεροειδή, όπως την κορτιζόνη. Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιεί κυτταροτοξικά ή κυτταροστατικά σκευάσματα για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Χρησιμοποιείται βέβαια μόνο για ορισμένους τύπους όγκων της σπονδυλικής στήλης. Η κορτιζόνη από την άλλη δεν αντιμετωπίζει τον ίδιο τον όγκο, αλλά περιορίζει το οίδημα και βελτιώνει τα συμπτώματα των ασθενών. Μπορεί να χορηγηθεί πριν ή και μετά τη χειρουργική επέμβαση, πριν, κατά ή και μετά την ακτινοθεραπεία.

