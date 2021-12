Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: η πρώτη ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Ποιον πρότεινε για επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς ο ίδιος θα παραμείνει ευρωβουλευτής. Ποιοί θα αναλάβουν τα άλλα "πόστα" στην Βουλή.

Ο Ant1news.gr μετέδωσε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τον Μιχάλη Κατρίνη

Για Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο πρότεινε τον Κώστα Σκανδαλίδη, με αναπληρώτρια την Νάντια Γιαννακοπούλου.

Ως Γραμματέα της ΚΟ πρότεινε την Ευαγγελία Λιακούλη, με αναπληρωτή τον Γιώργο Αρβανιτίδη

Όπως τόνισε στην ομιλία του, ξεκινά πρόγραμμα ανασυγκρότησης των δομών του κόμματος σε ολη την Ελλάδα.

Όλη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Κυριακή ολοκληρώθηκε μία μεταβατική περίοδος για το Κίνημά μας. Η απώλεια της Φώφης δεν συγκλόνισε μόνο εμάς αλλά όλους τους Έλληνες πολίτες. Σήμερα, κρατώντας ζωντανή την παρακαταθήκη της ξεκινάμε μια νέα πορεία. Οι 270.000 πολίτες που συμμετείχαν στις εκλογές έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ, δυνατή είναι εδώ έτοιμη να ανακτήσει τον ρόλο που της αξίζει στην πολιτική ζωή της χώρας. Πήραμε μία ξεκάθαρη εντολή για αλλαγή, μια εντολή να προχωρήσουμε ενωμένοι σε μία νέα εποχή προοπτικής για την Παράταξη.

Το είπα την Κυριακή το βράδυ, το ξαναλέω και σήμερα, δεν υπάρχουν πλέον νικητές και ηττημένοι. Πλέον, είμαστε και θα είμαστε όλοι μαζί εδώ με έναν κοινό και αδιαπραγμάτευτο στόχο: Να ξανακάνουμε την Παράταξη μεγάλη. Να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ δύναμη ελπίδας για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Στην προσπάθεια αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Σας θεωρώ όλους συνεργάτες και έτσι θα προχωρήσουμε. Αυτή η νέα εποχή ξεκινάει με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει περίτρανα το ιστορικό βάθος, το κοινωνικό αποτύπωμα και την δυναμική της παράταξής μας. Στους ανθρώπους αυτούς που συμμετείχαν θα προστεθούν πολλοί ακόμα που θα αναζητήσουν στο Κίνημά μας μια λύση για την Ελλάδα. Που τα δικά τους όνειρα θα συναντηθούν με τις δικές μας ευθύνες. Για να κάνουμε τη νίκη της παράταξης, νίκη της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ξεκινάμε το αμέσως επόμενο διάστημα, διαδικασίες αυτοοργάνωσης και ανασυγκρότησης του κόμματος από τη βάση, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό από άκρη σε άκρη της χώρας. Με κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης, τα οποία θα βρίσκονται δίπλα στους πολίτες, και φυσικά μαζί με προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της κοινωνίας των πολιτών. Να δημιουργήσουμε ένα κόμμα ανοιχτό και σύγχρονο, μακριά από πελατειακές και καθεστωτικές νοοτροπίες Αυτή η προσπάθεια θα αναζωογονήσει την παράταξη, και θα φέρει ισχυρά ψηφοδέλτια σε κάθε νομό ώστε να δώσουμε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις τη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογές.

Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. Η βάση της παράταξης μας έδειξε τον δρόμο. Να ανανεωθούμε. Να μείνουμε ενωμένοι. Να διασφαλίσουμε την πολιτική μας αυτονομία με ένα αξιόπιστο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Την εντολή αυτή οφείλουμε να την σεβαστούμε όλοι μας και πρώτος απ’ όλους εγώ. Είναι ευθύνη μας το Κίνημα να λειτουργήσει χωρίς στεγανά και χωρίς διαχωρισμούς, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη, αλλά με δέσμευση στην κοινή στρατηγική που θα χαράσσουμε πάντα με δημοκρατικό τρόπο. Τη στιγμή που η κοινωνία στρέφει το βλέμμα της σε εμάς, τη στιγμή που οι προοδευτικοί πολίτες εναποθέτουν ξανά σε εμάς τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους, οφείλουμε όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μην τους απογοητεύσουμε. Γιατί όμως η κοινωνία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρουν τις εξελίξεις στο Κίνημα μας; Γιατί κουράστηκε από δύο κόμματα που επενδύουν στη διαίρεση, στην ανασφάλεια και στις άγονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Δική μας προτεραιότητα είναι να φέρουμε στο προσκήνιο τον ρεαλισμό, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα. Με τις θέσεις, τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες μας να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου στη χώρα. Θα είμαστε παρόντες για να αναδεικνύουμε τα ζητήματα και να προτείνουμε λύσεις για να ξαναγίνουμε φορέας ελπίδας και προοπτικής για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Με ένα συγκροτημένο προγραμματικό λόγο που θα βασίζεται στην ιδεολογία μας, αυτή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Θα πρέπει να προσφέρει τις απαντήσεις, στις καθημερινές τους αγωνίες. Απαντήσεις για τις ανισότητες που μεγαλώνουν. Για την εργασιακή ανασφάλεια. Για την κλιματική κρίση και την ενεργειακή φτώχεια που πλήττει τους πιο ευάλωτους. Για τα αδιέξοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποκλείονται από τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση των τραπεζών που κοιτούν μόνο τους μεγάλους και ισχυρούς, αυτούς που άντεχαν και πριν και που αντέχουν και σήμερα. Για την εξωτερική πολιτική, που ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν έλλειμμα στρατηγικής και που θυμούνται τη λέξη «υπευθυνότητα» όταν έχουν κυβερνητικό ρόλο.

Και όλα αυτά μέσα σε μια πανδημία που φανερώνει την ατολμία της κυβέρνησης, αλλά και την αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στις περιστάσεις. Το Κίνημα μας θα είναι στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Τώρα που το βλέμμα των Ελλήνων πέφτει πάλι πάνω μας, τώρα που γίνεται φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, ας δώσουμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό για να κάνουμε την μεγάλη ισχυρή και περήφανη τη Δημοκρατική Παράταξη.

Στο νέο αυτό ταξίδι προσβλέπω σε εσάς, σας θέλω μπροστά και να είστε βέβαιοι ότι μαζί θα κάνουμε το Κίνημά μας και πάλι ισχυρό και περήφανο! Σήμερα κάνουμε το πρώτο μας βήμα, το πρώτο σημαντικό βήμα για τη διάταξη των δυνάμεών μας στη Βουλή.

Προτείνω:

Ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Μιχάλη Κατρίνη.

Ως πρώτο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κατά σειρά τον Κώστα Σκανδαλίδη και αναπληρώτρια τη Νάντια Γιαννακόπουλου,

Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Ευαγγελία Λιακούλη και ως Αναπληρωτή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον κ. Γιώργο Αρβανιτίδη.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαι βέβαιος ότι με καθημερινό αγώνα, με πίστη, με σεβασμό στην ιστορία μας, με σεβασμό στην προσφορά του Κινήματος μας σε κάθε περίοδο όπως είπε και ο Βασίλης [Κεγκέρογλου] και πάνω από όλα κοιτώντας το μέλλον και τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας, η Δημοκρατική Παράταξη θα είναι ισχυρή και χρήσιμη για όλες τις επόμενες γενιές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».





