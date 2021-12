Πολιτική

Ανδρουλάκης: Προχωράμε δυναμικά να ανασυγκροτήσουμε την Κεντροαριστερά

Τον νέο πρόεδρο υποδέχτηκαν στην Χ. Τρικούπη ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ και ο διευθυντής του κόμματος. Επικοινωνία με Σακελλαροπούλου, Τσίπρα και Κουτσούμπα.



Ο νέος πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε την πρώτη ημέρα του, μετά τη χθεσινή νίκη του, αφήνοντας ένα λουλούδι στο μνήμα της Φώφης Γεννηματά, στο Α' Νεκροταφείο.

Αμέσως μετά πήγε στη Χαριλάου Τρικούπη όπου τον υποδέχθηκαν ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο διευθυντής του κόμματος, Νίκος Σαλαγιάννης.

Κατά την είσοδό του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την παράταξη. Προχωράμε δυναμικά να ανασυγκροτήσουμε την Κεντροαριστερά. Έχει ανάγκη ο τόπος μία ισχυρή φωνή προόδου, ρεαλισμού, μία ισχυρή σοσιαλδημοκρατική φωνή και ο στόχος μου είναι αυτό να το προσφέρει το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, διότι πρέπει και ο τόπος να αλλάξει σελίδα. Να πάμε σε μία εποχή όπου οι πολίτες να θεωρούν ότι τα κόμματα δίνουν λύσεις και όχι να είναι κλειστοί μηχανισμοί, πελατειακοί που διχάζουν και δεν βοηθούν να πάρει ο τόπος μπροστά. Οπότε έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και θα ξεκινήσουμε από σήμερα τη δουλειά, ώστε όλα τα θέματα να τα απαντήσουμε σωστά και με προοπτική».

Συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι δεν περίμενε αυτήν τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. «Οι εκλογές τελείωσαν. Πάμε ενωτικά», σημείωσε και απέδωσε το πολιτικό γεγονός που προκλήθηκε με τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ σε τρεις παράγοντες. Στο γεγονός ότι η πανδημία δεν επέτρεψε να γίνουν σημαντικά πολιτικά γεγονότα και η εκλογική διαδικασία του ΚΙΝΑΛ εδωσε τη δυνατότητα να εκφραστεί η βάση της παράταξης, στον τραγικό θάνατο της Φώφης Γεννηματά, καθώς και το ότι το πεδίο δράσης της Κεντροαρισετράς είναι μεγάλο.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης είχε σύσκεψη με τους στενούς συνεργάτες του και την κομματική ηγεσία. Αύριο -κατά πάσα πιθανότητα- θα συνεδριάσει η ΚΟ για να διευθετήσει τη νέα δομή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα παραστεί στη προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου.

Επικοινωνία με Σακελλαροπούλου, Τσίπρα και Κουτσούμπα

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον νέο πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο συνεχάρη για την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία και καλή δύναμη.







Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, είχε νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Κατά τη συνομιλία που είχαν ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τον κ. Ανδρουλάκη για τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝ.ΑΛΛ. και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

Κατά τη συζήτηση που είχαν νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ενημέρωσε τον νέο αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής για τη πρωτοβουλία του να συναντηθεί με κοινωνικούς φορείς και κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης «για τη δραματική κατάσταση με τη πανδημία και τη κατάρρευση του ΕΣΥ». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμφώνησαν να τα πουν από κοντά το επόμενο διάστημα.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, τον συνεχάρη για την εκλογή του και του ευχήθηκε υγεία και δύναμη.

Συγχαρητήρια για την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΚΙΝΑΛ αποστέλλει με σημερινή του δήλωση ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης. Παράλληλα θυμίζει ότι η Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη μιλούσε για την εξάρτηση της χώρας από ξένα συμφέροντα και τον ρωτά εάν είναι έτοιμος να επιστρέψει «σε αυτό που έλεγε το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της εξάρτησης».

