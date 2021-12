Κοινωνία

Κουρτζίδης: ο Τράγκας θα έκανε το εμβόλιο στην Γαλλία - Κόλλησε στον σταθμό (βίντεο)

Τι λέει ο συνεργάτης του Γιώργου Τράγκα για το πώς “κόλλησε” κορονοϊό ο δημοσιογράφος και για την δρομολόγηση του εμβολιασμού του εκτός Ελλάδας.

«Δεν κόλλησε σε κάποια παρέα ή αλλού, ο Γιώργος Τράγκας κόλλησε κορονοϊό από έναν συνεργάτη μας στον σταθμό, ο οποίος νοσούσε, ενώ ήταν εμβολιασμένος», είπε ο Πάρις Κουρτζίδης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας πως εκείνος ήταν που προέτρεψε τους πάντες να κάνουν άμεσα τεστ για τον κορονοϊό, ενώ όπως ανέφερε, εξ όσων γνωρίζει οι μόνοι άνθρωποι από τον περίγυρο του Γιώργου Τράγκα που ήταν ανεμβολίαστοι, πέραν του ίδιου του δημοσιογράφου που έχασε την ζωή του, ήταν η σύζυγος του και ο Γρηγόρης Πετράκος, «ο οποίος όμως δεν ερχόταν τακτικά στον ραδιοφωνικό σταθμό»

Όπως είπε ο κ. Κουρτζίδης, ο Γιώργος Τράγκας δεν ήταν αντιεμβολιαστής και μάλιστα αποκάλυψε πως λίγες ημέρες πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο, του είπε πως θα εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού, αλλά στην Γαλλία και όχι στην Ελλάδα, τονίζοντας μάλιστα πως θα έκανε και το εμβόλιο της Moderna.

Λίγο νωρίτερα, μίλησε ο γιατρός του Γιώργου Τράγκα, Χρήστος Ζούπας, που έλεγε πως τον πίεζε να κάνει το εμβόλιο, αλλά με προφάσεις πάντοτε ο Γιώργος Τράγκας απέφευγε να το δρομολογήσει.

Πάντως και ο κ. Ζούπας, μιλώντας την Τρίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε πως του είχε εκμυστηρευθεί ο Γιώργος Τράγκας πως θα κάνει το εμβόλιο, όμως στην Γαλλία, για να μην χρειαστεί να κάνει την διαδικασία μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.





