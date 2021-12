Κόσμος

Χονγκ Κονγκ: Φωτιά στον ουρανοξύστη World Trade Center (εικόνες)

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη. Προσπάθειες από την πυροσβεστική να τους απεγκλωβίσει.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στον ουρανοξύστη World Trade Center του Χονγκ Κονγκ, στην εμπορική συνοικία Κόσγουεϊ Μπέι, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δεκάδες άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στο κτίριο.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στις 12: 37 το μεσημέρι, τοπική ώρα, την ώρα του μεσημεριανού διαλλείματος για πολλούς εργαζόμενους.

Περίπου 150 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στη στέγη του Κέντρου Παγκόσμιου Εμπορίου του Χονγκ Κονγκ, ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με το δίκτιο RTHK, η αστυνομία ανακοίνωσε πως περίπου 100 άνθρωποι μετακινήθηκαν από ένα εστιατόριο προς τον 39ο όροφο, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και καπνός γέμισε την αίθουσα.

Επτά γυναίκες και ένας άνδρας είναι μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ένας εξ αυτών ημιλιπόθυμος, έκανε γνωστό η αστυνομία.

Watch: People wait to be rescued after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Center, trapping dozens. #HongKong https://t.co/FivoWwgXyR pic.twitter.com/ANTz9Iegqi — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 15, 2021

Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες με δύο εκτοξευτήρες ύδατος, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, και χρησιμοποιούν τηλεσκοπικές κλίμακες και αναπνευστικό εξοπλισμό στην προσπάθεια να σώσουν τους παγιδευμένους.

BREAKING: At least 1,000 people were evacuated from the #HongKong #WorldTradeCentre in #CausewayBay due to a major #fire in the building, and "dozens" remain trapped by the flames, according to police. pic.twitter.com/ay7SjONjQj

Έξω από το κτίριο η κατάσταση είναι ήρεμη καθώς οι πυροσβέστες έχουν αποκλείσει την περιοχή.

People being treated after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Centre



Video: Danny Lee pic.twitter.com/flk15RHCuT

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

