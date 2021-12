Κοινωνία

Μητροπολίτης Ηλείας: Αυτόχειρες οι αρνητές που πεθαίνουν από κορονοϊό

Με σκληρά λόγια για τους αρνητές του κορονοϊού και τους αντιεμβολιαστές μιλά ο Μητροπολίτης Ηλείας σε επιστολή του.

Την επιστολή που φέρεται να απέστειλε εις απάντηση άλλης σε μια θεολόγο που απευθύνθηκε στο Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Γερμανό, έδωσε στη δημοσιότητα η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας.

Σε αυτή ο Μητροπολίτης μιλά με αυστηρό λόγο για τους αντιδρούντες του κορoνοϊού, αρνητές, αντιεμβολιαστές, είτε πρόκειται για λαϊκούς είτε για κληρικούς, μιλά για κομματικούς παράγοντες που δεν εμβολιάζονται και ξεσηκώνουν τον κόσμο ενάντια στην Κυβέρνηση, για αντιεμβολιαστές κληρικούς, που δείχνουν στους ενορίτες τους καλοί, αλλά υποκρίνονται τους ευσεβείς για να έχουν οπαδούς να τους ακολουθούν σ’ ό,τι τους λένε θα υπακούουν.

Τέλος αναφέρει ο Μητροπολίτης Ηλείας ότι τους πεθαμένους από τον κορονοϊό Κληρικούς και Λαϊκούς τους θεωρεί αυτόχειρες ( αυτοκτονούντας ) και ούτε στην κηδεία τους πηγαίνει.

Η επιστολή

Αγαπητή μου Φωτεινή ,

Ενδυναμού εν Κυρίω , υγίαινε και χαίρε με τον σύζυγό σου και τα καλά σας τα παιδιά.

Έλαβα το από 2-12-2021 Γράμμα σου και ευχαριστώ. Η ζωή των ανθρώπων, Φωτεινή, μετά την απομάκρυσι των Πρωτοπλάστων από τον Θεόν και τον Παράδεισον αυτά έχει , ως φυσική συνέπεια των λόγων του Θεού « η δ’ αν ημέρα φάγητε απ’αυτού , θανάτω αποθανείσθε » (Γενέσεως Β 17). Βεβαίως ήλθε ο Χριστός δια να μας επαναφέρη στον Θεόν και τον Ουράνιον Παράδεισον, αλλά και πάλιν « δια πολλών θλίψεων ....», όπως πολύ καλά ως Θεολόγος γνωρίζεις.

Αλλά και δια την διαίρεσιν των Χριστιανών ανθρώπων σήμερα που σε πικραίνει και σε προβληματίζει , όπως και εμένα, πρέπει να σου υπενθυμίσω –γιατί τους ξέρεις – τους λόγους του Κυρίου « Παραδώσει αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον , και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσι αυτούς και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια τον όνομά μου ο δε υπομείνας εις τέλος , ούτος σωθήσεται » ( Ματθαίου Ι 21-22), και τους : « πλην ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης ; » ( Λουκά ΙΗ 8 ) . Άλλωστε , Φωτεινή, η Εκκλησιαστική ιστορία , ακόμη και μετά την Πεντηκοστήν ( όρα διαφωνία Παύλου –Βαρνάβα, Κλήμη Ρώμης –Πολυκάρπου Σμύρνης , Αρειανοί , Μονοφυσίτες εικονομαχία, Δύση -Ανατολή ( 1054 ) κ.λ.π ) , είναι πλήρης τοιούτων διχογνωμιών και διαιρέσων .

Η αιτία ; Ο εγωϊσμός και η ανυπακοή των Χριστιανών ανθρώπων, Κληρικών και Λαϊκών, στους Κανονικούς Εκπροσώπους της Εκκλησίας ( Επισκόπους, Αρχιεπισκόπους, Πατριάρχας , Τοπικάς και Οικουμενικάς Συνόδου κ.λ.π. ). Αντίθετα. Ο Μέγας Ιερός Χρυσόστομος , Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως , αποδέχθηκε την απόφασι της Συνόδου ( καίτοι η απόφασις για εξορία ήτο άδικη ) και πήγε στον Κουκουσό . Όμως η ίδια η Εκκλησία , αργότερα, ανακάλεσε την προηγουμένην απόφασί της και ανακήρυξε τον Ιερόν Χρυσόστομον άγιον και μαζί με τον Μέγα Βασίλειον και τον Γρηγόριον τον Θεολόγον είναι έκτοτε « Οι Τρεις Μεγάλοι Φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητος και της Οικουμένης Διδάσκαλοι » .

Τώρα έρχομαι στους σημερινούς αντιδραστικούς στο θέμα του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού , της μάσκας , και όλων των άλλων ιατρικών μέτρων που συνιστώνται από τον Παγκόσμιον Οργανισμόν υγείας, την Ε.Ε και την Ελληνική Κυβέρνησι. Κατά την άποψί μου η κύρια αιτία των αντιδράσεων αυτών είναι ο εγωϊσμός και η ανυπακοή στην Ιεράν Σύνοδον και τον Επίσκοπον, με διάφορες, τις γνωστές δικαιολογίες. Η πραγματικότητα είναι ότι από τον κορονοϊό ΜΟΝΟΝ στην Ελλάδα οι νεκροί είναι πάνω από 18.000 , ενώ λόγω του εμβολιασμού πόσοι πέθαναν ; 2,3,5 ; Και ας μη μας λένε ότι τα Μ.Μ.Ε δεν γράφουν την αλήθεια. Διότι οι αντιδρώντες στον εμβολιασμόν θα τα είχανε αποκαλύψει και δεν θα έμειναν σε ψεύτικες δικαιολογίες, σαν και αυτές που οι ίδιοι οι αντιδρώντες γράφουν.

Εγώ πιστεύω ακόμη ότι οι αντιεμβολιαστές κληρικοί, που δείχνουν στους ενορίτες τους καλοί Κληρικοί, ΔΕΝ είναι καλοί και αληθινά ευσεβείς, αλλά υποκρίνονται τους ευσεβείς για να έχουν οπαδούς να τους ακολουθούν σ’ό,τι τους λένε θα υπακούουν ! ! Διότι πως μπορεί να είναι καλός Κληρικός , όταν δεν τηρεί τους λόγους του Κυρίου, ειπόντος εις τους Μαθητάς του : « Ο ακούων υμών εμού ακούει, και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστείλαντά με » ( Λουκά Ι 16 ).

Τέλος διακρίνω και μία άλλη κατηγορία αντιφρονούντων . Είναι οι κομματικοί παράγοντες , που δεν εμβολιάζονται δια να ξεσηκώνουν τον κόσμον εναντίον των Κυβερνώντων.

Εγώ όμως , Φωτεινή, τους πεθαμένους από τον κορονοϊό Κληρικούς και Λαϊκούς τους θεωρώ αυτόχειρας ( αυτοκτονούντας ) και ούτε στην κηδεία τους πηγαίνω.

Στον Νίκο και τα παιδιά σας ευχές. Θα σας στείλω ένα μικρό δώρο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

