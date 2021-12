Life

Ρυθμός 94.9: 5ος Ραδιομαραθώνιος για καλό σκοπό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φέτος ο Ρυθμός 94.9 θέλει να ενισχύσει το έργο του εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Η Κιβωτός του Κόσμου».



Ο Ρυθμός 94.9 διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά τον Ραδιομαραθώνιο για καλό σκοπό. Φέτος θα ενισχύσει το έργο του εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού «Η Κιβωτός του Κόσμου».

Η παραγωγοί της πρωινής εκπομπής του Ρυθμού 94.9, «Μόρνι Κρου» Κώστας Μαλιάτσης, Βαγγέλης Γιαννόπουλος και Φελίσια Τσαλαπάτη, εκπέμποντας μέσα από το στούντιο, θα βρίσκονται στον αέρα του σταθμού και θα μας κρατάνε παρέα 24 ώρες το 24ωρο… κάθε μέρα… όλη μέρα… πρωί… μεσημέρι… βράδυ… μεσάνυχτα… και ξημερώματα!

Στείλε κι εσύ την αφιέρωσή σου με SMS* στο 19828 και ζήτα να παίξει στον αέρα του σταθμού όποιο τραγούδι θέλεις! Έτσι απλά.. ενισχύεις αυτόματα το έργο της «Κιβωτού του Κόσμου»!



Η έναρξη του Ραδιομαραθώνιου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ με την Φελίσια και τον Βαγγέλη μέσα από το στούντιο του Ρυθμού 94.9 ενώ ο Κώστας Μαλιάτσης θα συνδεθεί απευθείας από Comedy Club «Λος Άτζελε», ενώ θα πραγματοποιεί την παράσταση «Από την άλλη» της οποίας όλα τα έσοδα θα δοθούν στον Ραδιομαραθώνιο του Ρυθμού 94.9!



Στόχος όλων είναι να ολοκληρωθεί ο φετινός Ραδιομαραθώνιoς μετά από 8 ημέρες… 168 ώρες ασταμάτητης ραδιοφωνικής εκπομπής, την Τετάρτη 22/12 στις 20.30. Η βραδιά θα κλείσει με μια μαγική χριστουγεννιάτικη «Νύχτα» στον Ρυθμό με την Ράνια Κωστάκη και καλεσμένους το αγαπημένο σε όλους συγκρότημα Melisses!





Ραδιομαραθώνιoς επιτυχιών στον Ρυθμό 94.9 για καλό σκοπό!

Κάθε μέρα… όλη μέρα… ο Ραδιομαραθώνιος του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 θα βγαίνει ζωντανά στο https://www.radiomarathon.gr/ !?

Tρόποι στήριξης του Ραδιομαραθωνίου:

Στείλε SMS* στο 19828 , γράφοντας όποιο τραγούδι θες να ακούσεις και την αφιέρωσή σου

Online στο https://donorbox.org/kivotos-rythmos

*Το κόστος του SMS είναι €2.48 + επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Κρήτη: Νοσηλεύονται 3 βρέφη λίγων ημερών

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομόφωνα στο εδώλιο

Στάθης Παναγιωτόπουλος: ο Χρήστος Κιούσης απαντά στο “Πώς γίνεται να μην ξέρατε;”