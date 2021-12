Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ουκρανία: Τρίμηνη παράταση στα περιοριστικά μέτρα

Ποιον στόχο έθεσε ο πρωθυπουργός της χώρας για τους εμβολιασμούς

Την παράταση για ένα ακόμη τρίμηνο στους περιορισμούς κατά του κορονοϊού αποφάσισε σήμερα, Τετάρτη (15/12) η κυβέρνηση της Ουκρανίας, επεκτείνοντας χρονικά τα σχετικά μέτρα που θα έληγαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντενίς Σμιγκάλ, οι περιορισμοί επεκτείνονται μέχρι τις 31 Μαρτίου, λόγω των χαμηλών επιπέδων εμβολιασμού.

«Μέχρι το επίπεδο εμβολιασμού στην Ουκρανία να φθάσει στο 70% του πληθυσμού πρέπει να τηρούμε όλους τους επιβεβλημένους περιορισμούς», δήλωσε ο πρωθυπουργός στη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του ουκρανικού υπουργείου Υγείας, 12,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις του σκευάσματος κατά της COVID-19 από τον πληθυσμό των 41 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ έχουν καταγραφεί 3,6 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού και περίπου 92.000 θάνατοι.

