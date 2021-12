Αθλητικά

Χάμιλτον: Ο πρίγκιπας Κάρολος τον έχρισε ιππότη

Μόλις 3 μέρες μετά την απώλεια του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, κυριολεκτικά λίγα μέτρα πριν από τη γραμμή του τερματισμού.

Μόλις τρεις ημέρες μετά την απώλεια του 8ου τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, με τον οποίο θα ξεπερνούσε τον επίσης επτάκις πρωταθλητή Μίκαελ Σουμάχερ, ο Λιούις Χάμιλτον έλαβε την ύψιστη τιμή! Ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος τον έχρισε ιππότη στη βρετανική βασιλική κατοικία, το Κάστρο του Ουίντσορ, στα θερινά δηλαδή ανάκτορα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ήδη, από το 2008, όταν κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή της F1, o Βρετανός πιλότος της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, έγινε μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE).

Σήμερα, Τετάρτη (15/12), σε μία λαμπρή εκδήλωση στου Κάστρο του Ουίντσορ, η οποία είχε καθυστερήσει ελέω κορονοϊού, ο 36χρονος οδηγός έλαβε με κάθε επισημότητα τον τίτλο του «Σερ». Στη μεγάλη αυτή στιγμή του, τον συνόδευσε η μητέρα του, Κάρμεν Λαρμπαλέστιερ.

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι από σήμερα (15/12) ο τέταρτος οδηγός της Formula 1 που έλαβε τον τίτλο του «Σερ», μετά τους Σερ Τζάκι Στιούαρτ, Σερ Στέρλινγκ Μος και Σερ Τζακ Μπράμπαμ.

Την περασμένη Κυριακή (12/12), ο Λιούις Χάμιλτον είδε τον Ολλανδό πιλότο της Redbull, Μαξ Φερστάπεν, να τον προσπερνά πριν τον τερματισμό και συγκεκριμένα στον τελευταίο γύρο του τελευταίου γκραν πρι της σεζόν, αυτό του Άμπου Ντάμπι.

Είχε προηγηθεί το ατύχημα με τον Λατίφι της Williams σε σύγκρουση με τον Μικ Σουμάχερ με αποτέλεσμα να προπορεύεται αυτοκίνητο ασφαλείας και τους υπόλοιπους οδηγούς να αφήνουν Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον να περάσουν μπροστά και να επιδοθούν σε μία απίστευτη μονομαχία στα τελευταία μέτρα. Ο Φερστάπεν πανηγύρισε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.

