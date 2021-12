Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες μολότοφ στο ΑΠΘ (εικόνες)

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος των αστυνομικών Αρχών. Έχουν αποσταλεί στην Υ.Ε.Ε.Β.Ε. για εξέταση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χώρο κοντά στο νέο κτίριο του Χημείου του Α.Π.Θ, αστυνομικοί εντόπισαν αυτοσχέδιες εμπρηστικές – εκρηκτικές κατασκευές (βόμβες τύπου μολότοφ).

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 19 βόμβες μολότοφ και θα αποσταλούν στην Υ.Ε.Ε.Β.Ε. για εξέταση.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

