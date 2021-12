Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ: Ξέσπασε ο Δικέφαλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ΠΑΣά τον Κούρτιτς, ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα από τους «Ζωσιμάδες».

Ο ΠΑΟΚ «ξέσπασε» μετά από καιρό και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάσμιν Κούρτιτς που σημείωσε δύο γκολ, πέρασε με εμφατικό «διπλό» από τους «Ζωσιμάδες», επικρατώντας με 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα (δεύτερη σερί νίκη) κι ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τους «κυανόλευκους». Ο Αουγκούστο στο 68’ και ο Άκπομ στο 89’ έβαλαν τις τελικές «πινελιές» στο μεγάλη νίκη του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έδειξε να συνέρχεται αγωνιστικά...

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έψαξε από νωρίς τις κοντινές συνεργασίες των τριών μεσοεπιθετικών του με τον Άκπομ και μόλις στο 11’ ο Μουργκ βρήκε τον Άγγλο επιθετικό μέσα στην περιοχή, όμως ο Λοντίγκιν πρόλαβε να διώξει την μπάλα, πριν την πλασάρει από πάνω του.

Στο 29’ σε κόρνερ από τα αριστερά, ο Άκπομ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να χτυπάει στον αγκώνα του Μιλιντσεάνου και τον διαιτητή Βασίλη Φωτιά, να πηγαίνει για on field review μετά από υπόδειξη του VAR. Ο διαιτητής από την Πέλλα έδειξε την εσχάτη των ποινών και ο Κούρτιτς δεν αστόχησε κάνοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Στο 34’ ο Μορέιρα έπαιξε το ένα-δυο με τον Πίρσμαν στην εκτέλεση κόρνερ, μπήκε από τα αριστερά, έκανε το σουτ, αλλά ο Πασχαλάκης έδιωξε σε νέο κόρνερ.

Στο 44’ οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσουν με τον Σνάιντερ, ο οποίος πλάσαρε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι έπειτα από χαμηλή σέντρα του Πίρσμαν, που «ακινητοποίησε» όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ βρήκε με διάθεση για να «τελειώσει» το ματς. Και το έπραξε με τον πλέον κυνικό τρόπο. Ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε την κατοχή της μπάλας, όμως ο δικέφαλος του Βορρά τον «χτύπησε» στην κόντρα. Στο 63’ από ωραία κυκλοφορία της μπάλας και πάσα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Κούρτιτς με χαμηλό φαλτσαριστό σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.

Στο 68’ σε άλλη μία αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Άκπομ έβγαλε προς τον Αουγκούστο, ο οποίος δεν δίστασε να δοκιμάσει το πόδι του, σημαδεύοντας το πλαϊνό δίκτυ του Λοντίγκιν, για το 3-0 του ΠΑΟΚ. Την τελευταία... λέξη στον αγώνα την είπε ο Άκπομ στο 89’ με άλλο ένα πολύ ωραίο σε δημιουργία κι εκτέλεση τέρμα που έκανε το τελικό 4-0 και «σφράγισε» το μεγάλο διπλό του δικεφάλου του Βορρά.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Λώλης, Εραμούσπε - Μιχάι, Μουργκ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε, Πίρσμαν, Γκαρντάβσκι (71’ Σιόντης), Ντομίνγκεθ, Λιάσος (71’ Λώλης), Σνάιντερ (83’ Π. Τριάδης), Μορέιρα (59’ Μίνα), Μιλιτσεάνου (71’ Μπρένερ).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Μιχάι, Κρέσπο (65’ λ.τρ. Ίνγκασον), Σίντκλεϊ, Κούρτιτς (74’ Σβαμπ), Τσιγγάρας, Μουργκ (59’ Μπίσεσβαρ), Αουγκούστο, Αντρ. Ζίβκοβιτς, Άκπομ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο ΑΝΤ1 για το “Ράδιο Αρβύλα” και το “VINYΛΙΟ”

Κορονοϊός: 4801 νέα κρούσματα την Τετάρτη

Χάμιλτον: Ο πρίγκιπας Κάρολος τον έχρισε ιππότη