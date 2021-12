Κοινωνία

Ψευτογιατρός: καταθέσεις - “φωτιά” από συγγενείς ασθενών

Οι οροί, τα βότανα, τα τσάγια και οι απίθανες αναφορές του, αλλά και τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ που έπαιρνε από συγγενείς θυμάτων, "παρελαύνουν" στην δίκη του.

Της Λίας Κοντοπούλου

Μέχρι και την ημέρα που έφυγε ο γαμπρός της, νικημένος πιά από τον καρκίνο, ο κατηγορούμενος ως ψευτογιατρός, πήγαινε στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο και έβαζε δικές του ενέσεις μέσα στον ορό, όπως κατήγγειλε στο δικαστήριο συγγενής ασθενούς.

Όπως είπε, τον είχαν γνωρίσει μέσω ενός μοναχού, τους συστήθηκε ως πιλότος - βοτανολόγος, τους έπεισε ότι θεραπεύει τον καρκίνο και κατάφερε να τους αποσπάσει περίπου 100.000 ευρώ.

Όπως είπε η γυναίκα, «η αδελφή μου και ο γαμπρός μου τον συνάντησαν και τους είπε ότι είναι πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που ασχολείται με τη βοτανολογία. Του έδωσε πολλά βότανα και διάφορα μπουκαλάκια, τα οποία δεν ξέρω τί είχαν μέσα, έπινε 13 με 14 την ημέρα. Τον έπεισε να μην κάνει χημειοθεραπείες αν και είχε ξεκινήσει».

Ο «άνδρας με τα χίλια πρόσωπα», όπως κατέθεσε η μάρτυρας, εκτός από θεραπευτής, εμφανιζόταν και ως φιλάνθρωπος, που ζητούσε χρήματα για να βοηθήσει παιδιά φτωχών οικογενειών. Όταν ο ασθενής πέθανε, εκείνος εξαφανίστηκε.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως «ήθελε να του κάνει επέμβαση για να του «ξεράνει» τον καρκίνο. Δεν τον αφήσαμε να τη κάνει. Συνέχισε τη θεραπεία του κατηγορούμενου. Τα χρήματα τα έπαιρνε λέγοντας ότι θα βοηθήσει κάποιον που έχει παιδιά αλλά δεν είχε ρεύμα. Ερχόταν και στο νοσοκομείο για να μιλήσει με το γιατρό και εκεί έβαζε ενέσεις μέσα στον ορό».

Συγκλονιστικές καταθέσεις

Όχι μόνο τους όγκους, αλλά ακόμα και τη μυωπία έλεγε ότι θεραπεύει με ενέσεις ο κατηγορούμενος, προκειμένου να πείσει μία ασθενή να σταματήσει τις χημειοθεραπείες. Όπως κατέθεσε, της ζητούσε 12.000 ευρώ και την καθησύχαζε ότι δεν έχει καρκίνο στο μαστό.

Η καταγγέλλουσα ανέφερε, «μου έλεγε, “λήξη συναγερμού, φιλενάδα. Αυτό που έχεις δεν είναι καρκίνος είναι πήγματα γαλακτοφόρου αδένα επειδή δεν έχεις θηλάσει. Τα έχεις και στον άλλο αδένα. Στο λέω για να μην σε βάλουν κάτω και σε χειρουργήσουν, σε κάθε σχήμα χημειοθεραπείας ο κάθε γιατρός βάζει 25.000 ευρώ στο παντελόνι”».

Πατέρας ανήλικου αγοριού, το οποίο διαγνώστηκε στα 8 του χρόνια με μυϊκή δυστροφία, κατέθεσε ότι αρχικά πίστεψε τον κατηγορούμενο, αλλά στη συνέχεια έπαψε να τον εμπιστεύεται, αναφέροντας χαρακτηριστικά «μας παρουσιάστηκε σαν Doctor. Δε θυμάμαι τι ειδικότητα μας είπε ότι έχει. Την πρώτη φορά ζήτησε 8.000 ευρώ. Μετά, όταν έφερε βότανα, πήρε και άλλα χρήματα διαδοχικά. Συνολικά μας πήρε πάνω από 50.000 ευρώ. Μας έδινε τσάγια, χυμούς κλπ. και επέμενε να κόψουμε θεραπεία με κορτιζόνη. Μας έλεγε “σε έξι μήνες θα ανεβαίνει τα σκαλιά” και ότι η κορτιζόνη εμποδίζει τη θεραπεία να λειτουργήσει».

Το δικαστήριο διέκοψε τις συνεδριάσεις για την περίοδο των Εορτών και θα επανέλθει στις 11 Ιανουαρίου 2022.

