Αθλητικά

Σέρχιο Αγουέρο: Χάρισε στην Μπαρτσελόνα μισθούς 18 μηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξέπληξε τους πάντες ο Αργεντινός σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, ο οποίος υποχρεώθηκε να... κρεμάσει τα παπούτσια του, λόγω της περιπέτειας με την υγεία του.

Ο Σέρχιο Αγουέρο έβαλε “τίτλους τέλους” στην ολόλαμπρη καριέρα του την Τετάρτη, σε ηλικία 33 ετών, λόγω των καρδιακών προβλημάτων που παρουσίασε και στις τελικές συζητήσεις του με την Μπαρτσελόνα για τη λύση του συμβολαίου του, εξέπληξε τους πάντες!

Ο Αργεντινός, τόνισε μέσω των δικηγόρων του προς τους “μπλαουγκράνα” πως δεν επιθυμεί ούτε... ευρώ από το συμβόλαιο της περιόδου 2022/23, ενώ κι από τις αποδοχές της εφετινής χρονιάς αποφάσισε να… χαρίσει το δεύτερο εξάμηνο.

Όπως ανέφεραν τα καταλανικά ΜΜΕ, αν και θα μπορούσε να παραμείνει “ενεργός” στο ρόστερ της “Μπάρτσα”, καθώς οι γιατροί του χορήγησαν ιατρική άδεια τριών μηνών για να παρακολουθήσουν την υγεία του, ο Αγουέρο αποποιήθηκε του δικαιώματος και προτίμησε να λύσει άμεσα το συμβόλαιό του.

Συμφώνησε δε, να του καταβληθούν τα χρήματα που δικαιούται για το εξάμηνο που έμεινε στην Μπαρτσελόνα, σε δόσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να διευκολύνει την “Μπάρτσα”, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες σήκωσαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ (βίντεο)

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: τοπικές βροχές, χιόνια και βοριάδες την Παρασκευή