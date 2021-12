Κοινωνία

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Σοβαρή επιδείνωση της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού”. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάστασή του.

Διαρκώς επιδεινούμενη βαίνει η υγεία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, ο οποίος νοσηλεύεται για 16η ημέρα στο Νοσοκομείο. Ο Σεβασμιώτατος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” από τις 2 Δεκεμβρίου.

Ιατρικές πηγές επισημαίνουν πως ο κ. Κοσμάς κρατιέται στη ζωή με ιατρικά μηχανήματα και δυστυχώς έχει προσβληθεί από μικρόβιο εντός του νοσοκομείου. Οι θεράποντες ιατροί υποστηρίζουν πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Υπενθυμίζεται πως η αδελφή του Μητροπολίτης Κοσμά, η οποία επίσης είχε προσβληθεί από κορονοϊό, έφυγε από τη ζωή στις 13 Δεκεμβρίου. H 75χρονη γυναίκα είχε μεταφερθεί στις 2 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο του Αγρινίου, μια μέρα μετά τον αδελφό της. Ήταν ανεμβολίαστη και με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και διέμενε μαζί με τον Σεβασμιώτατο, στην οικία τους, στο Αγρίνιο.

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στις 18 Νοεμβρίου, παραμένοντας αρχικά στην οικία του. Στη συνέχεια, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο, κάτι το οποίο ο ίδιος αρνούνταν. Τελικά, αποφάσισε να εισαχθεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου όπου και διασωληνώθηκε και στις 2 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Πηγή: ekklisiaonline.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζεφύρι: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τους πιστολέρο

Ζωγράφου: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Ιαπωνία: Φωτιά σε ψυχιατρική κλινική με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)