Κορονοϊός - Ροζίτα Σώκου: διασωληνώθηκε η κόρη της (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει ο γιός της και εγγονός της δημοσιογράφου για την κατάσταση της υγείας της. Τι λέει ο ίδιος, που επίσης έχει νοσήσει, για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Λίγες ημέρες μετά από τον θάνατο της Ροζίτας Σώκου από επιπλοκές του κορονοϊού, η κόρη της, που επίσης νοσηλευόταν, καθώς νοσούσε από κορονοϊό, διασωληνώθηκε από τους ιατρούς, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο εγγονός της.

Όπως είπε ο Εμίλιο Τανκρέντι, «η μητέρα μου διασωληνώθηκε. Δεν είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση της, αλλά δεν υπήρχε η εξέλιξη που περίμεναν οι γιατροί στην υγεία της».

Η κόρη της Ροζίτας Σώκου διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου, όπως είπε ο γιός της, νοσηλεύεται για 5η-6η ημέρα.

Ο εγγονός της Ροζίτας Σώκου δεν θέλησε να αποκαλύψει εάν η μητέρα του έχει εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού, ενώ σε ότι αφορά τον ίδιο είπε «εγώ δεν έχω εμβολιαστεί, αλλά έχω νοσήσει και πιθανό είναι να εμβολιαστώ τώρα, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα»

