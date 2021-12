Οικονομία

Δομή φιλοξενίας Σκαραμαγκά: ο Μηταράκης την παρέδωσε στην ΕΤΑΔ (εικόνες)

Εγινε την Παρασεκυή η τελετή παράδοσης - παραλαβής της Δομής Φιλοξενίας Σκαραμαγκά.

Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Δομής Φιλοξενίας Σκαραμαγκά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε.

Μετά το πέρας της τελετής, o Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε:

‘’Με συνέπεια, η Κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Ανακτήσαμε τον έλεγχο του Μεταναστευτικού. Από 121 δομές που λειτουργούσαν στη χώρα μας παραμένουν 34. Σήμερα, παραδίδουμε τη δομή φιλοξενίας Σκαραμαγκά στην ΕΤΑΔ, θέτοντας τα θεμέλια για την υλοποίηση μιας εμβληματικής επένδυσης και για την τοπική κοινωνία και για την ελληνική οικονομία’’

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., κ. Στέφανος Δ. Βλαστός, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Σήμερα και λίγους μήνες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού μας για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τηρώντας το αρχικό χρονοδιάγραμμα παραλαμβάνουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την έκταση που φιλοξενούσε τη Δομή του Σκαραμαγκά. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για τη συνεργασία και την επίτευξη του στόχου που είχαμε θέσει για την έγκαιρη απόδοση του χώρου στην ΕΤΑΔ. Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει σε δεύτερη φάση η πώληση της ευρύτερης έκτασης στον πλειοδότη του διαγωνισμού μας και έναν από τους κορυφαίους επενδυτές της χώρας, κ. Γεώργιο Προκοπίου, ο οποίος θα αναγεννήσει μία σημαντική υποδομή της Ελλάδας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας μέσα από την επένδυση σημαντικών κεφαλαίων. Ελπίζουμε αυτό να γίνει κατανοητό σε όλους για να προχωρήσει μία εμβληματική επένδυση για την περιοχή και τη χώρα.”.

Στη τελετή συμμετείχαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., κ. Στέφανος Δ. Βλαστός, ο εφοπλιστής και επενδυτής στην έκταση της παλιάς δομής, κ. Γιώργος Προκοπίου, ο Γ.Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Μάνος Λογοθέτης, ο Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, κ. Νικόλαος Κουλοχέρης και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κ. Τάσος Μαντάγαρης.

Ο κ. Προκοπίου δήλωσε “Αυτή η κυβέρνηση κρατά τις υποσχέσεις της και τα χρονοδιαγράμματά της, είμαι εντυπωσιασμένος που είναι στην ώρα της και μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Είναι μια στρατηγική επένδυση την οποία όλοι πρέπει να την δούμε με αυτό το μάτι. Ελπίζω να το αντιληφθούν όλοι και να μη μας αρχίσουν φρένο-γκάζι συνέχεια”. Επισημαίνεται ότι η Δομή Φιλοξενίας Σκαραμαγκά ξεκίνησε τη λειτουργία της, τον Μάϊο του 2016, μετά την επείγουσα ανάγκη που υπήρχε για τη δημιουργία ανοικτών δομών φιλοξενίας, ώστε να αποτραπεί η μετατροπή δημόσιων χώρων σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς. Η εκκένωση της Δομής, τέθηκε σε εφαρμογή την Δευτέρα 9 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2021. Συνολικά μετακινήθηκαν 2.631 διαμένοντες, οι οποίοι είτε αποχώρησαν οικειοθελώς, είτε μετακινήθηκαν σε άλλες Δομές, είτε εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.

