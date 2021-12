Πολιτική

Βουλή - Προϋπολογισμός: “Σύγκρουση κορυφής” πριν από την ψηφοφορία

Με τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώνεται η συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2022.

Με την ονομαστική ψηφοφορία, ολοκληρώνεται το βράδυ, η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της ψήφισης του Προϋπολογισμού του Κράτους για το 2022, η οποία έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης.

Η πενθήμερη συζήτηση θα κλείσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει σημαντικές ανακοινώσεις για τις ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων και από το μεσημέρι θα ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής του δύναμης, ενώ θα μιλήσει και ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Σημειώνεται ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, είχαν τοποθετηθεί περί τους 200 βουλευτές, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, αλλά και 36 Υπουργοί και Υφυπουργοί, με προεξάρχοντες τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.

