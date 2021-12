Πολιτική

Κουτσούμπας: “Όχι” σε αυτόν τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάλεσε τον λαό να κάνει ακόμη πιο δυνατό το “όχι”, συμπορευόμενος με το ΚΚΕ στους αγώνες.

Κάλεσμα στους ανθρώπους του μόχθου, της δουλειάς, της ζωής να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, μέσα στους αγώνες, στο κίνημα, για να βάλουν τη σφραγίδα τους στις επερχόμενες εξελίξεις απηύθυνε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022.

Όπως σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, πρέπει το “όχι” που λέει το ΚΚΕ σε αυτόν τον προϋπολογισμό να γίνει πιο δυνατό από τον ίδιο τον λαό.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ακόμη ότι ο προϋπολογισμός είναι φτιαγμένος από τα ίδια υλικά με τους προηγούμενους, είναι αντιλαϊκός και αποτελεί μέσο αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου σε βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων. Πρόσθεσε ότι, για ακόμη μία χρονιά, η αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων γίνεται από τους έμμεσους φόρους, δηλαδή από τις τσέπες των εργαζομένων και των ανθρώπων του μόχθου.

Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι εν μέσω κορύφωσης της πανδημίας είναι μειωμένες οι δαπάνες για την Υγεία, επισημαίνοντας ότι αποδεικνύεται πως όποιες δαπάνες έχουν να κάνουν με τις λαϊκές ανάγκες είναι “παγωμένες”, ενώ για τις ανάγκες του κεφαλαίου, ειδικά για τις “πράσινες” μπίζνες, είναι αυξημένες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις στρατιωτικές δαπάνες, τονίζοντας ότι δίνονται 7,5 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση της θέσης της αστικής τάξης στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, ενώ αναφορικά με τα Εργασιακά ανέδειξε την «κοροϊδία» της αύξησης 2% στον κατώτατο μισθό, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, αλλά και το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει.

Υπογράμμισε επίσης ότι ο καυγάς ανάμεσα στα αστικά κόμματα γίνεται για το πώς καλύτερα θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Πηγή: 902.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Στα “λευκά” η χώρα (εικόνες)

Ιταλία: Σεισμός στο Μπέργκαμο

Άρης - Ολυμπιακός: Aναβολή λόγω κορονοϊού