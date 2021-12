Αθλητικά

Παράσχος: Παρελθόν από τον Ατρόμητο

«Διαζύγιο» από τον Ατρόμητο πήρε ο επί τρεις μήνες προπονητής του, Γιώργος Παράσχος.

Λιγότερο από τρεις μήνες κράτησε η τρίτη θητεία του Γιώργου Παράσχου στον Ατρόμητο. Ο έμπειρος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου, αφού δεν κατάφερε στο διάστημα αυτό να διορθώσει την αγωνιστική του εικόνα, ούτε και να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση.

Μετά τη χθεσινή (18/12) ήττα από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, οι «κυανόλευκοι» βρίσκονται στην προτελευταία θέση της Super League, με μόλις εννέα βαθμούς σε 15 ματς, και για πρώτη φορά μετά από χρόνια κινδυνεύουν με υποβιβασμό.

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Γιώργο Παράσχο. Η διοίκηση του Ατρόμητου, αναγνωρίζοντας τα όσα έχει πετύχει κατά το παρελθόν στην τεχνική ηγεσία αυτού του συλλόγου, θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του και για το "παρών" που έδωσε σε μια δύσκολη συγκυρία για την ομάδα. Ο Γιώργος Παράσχος παραμένει ένας φίλος και του ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ό,τι καλύτερο για το 2022», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Πιθανότερος αντικαταστάτης του Παράσχου είναι ο προπονητής της ομάδας νέων του Ατρομήτου, Γιώργος Κορακάκης.

