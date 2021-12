Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Προμηθέας: “Πράσινος περίπατος” πριν το ντέρμπι “αιωνίων”

Ο Παναθηναϊκός «ζεστάθηκε» πριν το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.



Ο Παναθηναϊκός «ζεστάθηκε» πριν το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (23/12, 17η αγωνιστική Euroleague), «συνθλίβοντας» με 92-67 τον Προμηθέα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για την 11η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Μετά τον αποψινό... περίπατο οι «πράσινοι» βελτίωσαν σε 8-1 το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στην τέταρτη ήττα τους.

Το «τριφύλλι» ουσιαστικά χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο σκληρής άμυνας και επίδειξης των επιθετικών αρετών του Νεμάνια Νέντοβιτς, για να μπει πρόωρα σε τροχιά νίκης. Οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι στο 6΄ (7-7) και με επιμέρους σκορ 17-5, έκλεισαν την πρώτη περίοδο με νταμπλ σκορ (24-12). Χωρίς να κατεβάσει ταχύτητα και δίνοντας ρεσιτάλ από τα 6.75, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τη διαφορά ασφαλείας μέχρι το ημίχρονο (48-33).

Με τον Νέντοβιτς να οδηγεί μαεστρικά την «πράσινη» επίθεση, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στους 22 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο (70-48), δίνοντας τέλος στη σεμνή τελετή...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νεμάνια Νέντοβιτς με 17 πόντους και 5/8 τρίποντα, ενώ από τους Αχαιούς, που παρατάχθηκαν χωρίς τους Αγραβάνη και Μάιλς, ξεχώρισε ο Ντάριο Χαντ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 48-33, 70-48, 92-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Τσόνος, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 11 (1), Παπαγιάννης 4, Παπαπέτρου 4, Γουάιτ 13 (3), Σαντ-Ρος 11 (3), Πέρι 3 (1), Μποχωρίδης 7 (1), Καββαδάς 5, Νέντοβιτς 17 (5), Έβανς 9 (1), Μαντζούκας 6.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 17 (3), Γκραντ 6, Γκάντι 2, Ρογκαβόπουλος 6 (2), Τανούλης 7 (1), Σβαρτς, Χαντ 18, Γκίκας 11 (1), Γιαννόπουλος, Μπαζίνας.

