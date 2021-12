Κόσμος

Βίντεο: έβαλε τη μαϊμού στη λεκάνη της τουαλέτας, της έδωσε κοκαΐνη και τράβηξε το καζανάκι

Απίστευτο βασανιστήριο κατά του κατοικίδιου της έκανε μία γυναίκα από την Ουαλία.

Μία γυναίκα έδωσε κοκαΐνη στη μαϊμού της, την οποία είχε βάλει στη λεκάνη της τουαλέτας, τραβώντας στη συνέχεια το καζανάκι, ενώ τράβηξε την πράξη της σε βίντεο.

Στο βίντεο η γυναίκα ακούγεται να γελάει ενώ το κατοικίδιό της προσπαθεί να βγει από τη λεκάνη.

Η 38χρονη από την Ουαλία δήλωσε ένοχη για τρία αδικήματα του νόμου για τα ζώα.

Η γυναίκα καταδικάστηκε σε 12 εβδομάδες φυλάκισης με 12 μήνες αναστολής, ενώ θα πληρώσει 420 λίρες για τα έξοδα και 128 ως πρόστιμο.

Η πράξη της έγινε αντιληπτή όταν κυκλοφόρησαν τα βίντεο από το κινητό της.

Εκείνη είπε πως είχε πουλήσει τη μαϊμού μία εβδομάδα νωρίτερα, αφού η αστυνομία εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψής της και η μαϊμού βρέθηκε σε άλλη διεύθυνση, ωστόσο μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο για τα ζώα.

