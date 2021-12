Παράξενα

Πάτρα: “Ψευτογιατρός” απατεώνας “έγδυσε” ηλικιωμένους

Πόσα χρήματα κατάφερε να αποσπάσει από ηλικιωμένους

Νέο και μάλιστα διπλό «χτύπημα» εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες, στην Πάτρα.

Αυτή τη φορά σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος της Δευτέρας», θύματα του άνδρα που συστήθηκε ως γιατρός δημόσιου νοσοκομείο της πόλης και με το πρόσχημα πως συγγενικά τους πρόσωπα έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα και χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης , αποσπώντας τους σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας, ήταν μια 78χρονη και μια 84χρονη.

Ο «γιατρός» και η γυναίκα που επισκέφθηκε τα σπίτια των ηλικιωμένων, ως συνεργάτιδα του, υφάρπαξαν μέσα σε μια ημέρα συνολικά 14.900 ευρώ.

Τα θύματα έχοντας πειστεί από τα λεγόμενα του «επιστήμονα» πως η ζωή των παιδιών τους βρίσκεται σε κίνδυνο, έδωσαν ότι είχαν και δεν είχαν στην κατοχή τους, προκειμένου να τα σώσουν .

Έτσι η 78χρονη παρέδωσε 5.200 ευρώ και η 84χρονη 3.700 ευρώ σε μετρητά και 6.000 ευρώ σε κοσμήματα.

Οι απατεώνες σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΠτΔ», έδρασαν με διαφορά λίγων ωρών.

Συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ο «γιατρός» επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 78χρονη και στις 4μμ είχε μεταβεί στο σπίτι της, η συνεργάτιδα του, ενώ στη περίπτωση της 84χρονης το τηλεφώνημα έγινε περίπου στις 5.45 το απόγευμα και η παράδοση – παραλαβή των χρημάτων πραγματοποιήθηκε στις 6.10μμ.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, όπου καταγγέλθηκαν τα περιστατικά σχηματίστηκαν δικογραφίες για απάτη σε βάρος αγνώστων δραστών.

Η μεθοδολογία των δραστών είναι ακριβώς η ίδια που ακολούθησε ανδρόγυνο και στην περίπτωση 79χρονης αποσπώντας της 17.000 ευρώ, με το περιστατικό να καταγγέλλεται στην Ασφάλεια την περασμένη Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου.

Από τις διωκτικές Αρχές, όπως είχε αποκαλύψει η «Π», εκτιμάται πως πρόκειται για επανεμφάνιση σπείρας προερχόμενη από βαλκανική χώρα που ειδικεύεται σε αυτού τους είδους απάτης που είχε αδρανοποιηθεί για αρκετό διάστημα. Εκτίμηση που ενισχύεται και από δεύτερη μαρτυρία θύματος, πως ο άνδρας δεν μιλούσε καλά τα Ελληνικά.

Από την αστυνομία διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για τα ίδια άτομα και στις τρεις περιπτώσεις.

