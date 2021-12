Life

“Το Πρωινό”: Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν είναι στο Μεξικό (βίντεο)

Αποκαλυπτικό ντοκουμέντο με φωτογραφίες. Τι είπαν για τον παρουσιαστή ο Σωτήρης Βακάρος και ο Δημήτρης Σταρόβας.

Διαψεύδονται οι πληροφορίες ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος βρίσκεται στο Μεξικό, σε μία προσπάθεια να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας, μετά τις αποκαλύψεις για την παράνομη δημοσίευση φωτογραφίων και βίντεο με προσωπικές στιγμές πρώην συντρόφου του.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, ο φωτογράφος Νίκος Σεϊταρίδης, το απόγευμα της Κυριακής ο Στάθης Παναγιωτόπουλος εθεάθη στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο φωτογραφικό φακός τον απαθανάτισε μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στο σπίτι του.

«Πέρασε μπροστά από τα μάτια μου, με το αυτοκίνητο», δήλωσε κατηγορηματικά.

Ο Σωτήρης Βακάρος, ο οποίος γνωρίζει τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από το 1977 και έχει συνεργαστεί μαζί του, δήλωσε για την υπόθεση: «Όλοι ξαφνιαστήκαμε, όλοι τρελαθήκαμε, όλοι στενοχωρηθήκαμε και όλοι θυμώσαμε πάρα πολύ».

«Αυτό που έκανε είναι αλητεία! Δεν είναι άντρας για εμένα», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως «Επειδή ο Στάθης είναι αναίσθητος, μπορεί αυτήν τη στιγμή να είναι μια χαρά».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Σταρόβας, που έχει επίσης συνεργαστεί με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, δήλωσε «Δεν είχαμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που γυάλιζε το μάτι του και δραπέτευσε από κάπου».

«Έχω τσαντιστεί! Δεν είναι κάτι που του έτυχε ή κάτι αναπάντεχο. Αποφάσισε να βάλει τον εαυτό του σε αυτήν τη θέση», συμπλήρωσε.

