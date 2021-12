“The 2Night Show”: Δευτέρα με ξεχωριστούς καλεσμένους (εικόνες)

Life

Δύο καλλιτέχνες ανοίγουν την καρδιά τους και κάνουν αποκαλύψεις στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον αγαπημένο του φίλο Γιώργο Λιανό, λίγο πριν φύγει για τον Άγιο Δομίνικο! Ο ταλαντούχος παρουσιαστής μιλάει για το «The Voice» που μόλις ολοκληρώθηκε, αλλά και για το «Survivor» που ξεκινάει.

Με αφοπλιστικό χιούμορ, ο Γιώργος Λιανός αυτοσαρκάζεται, παίζει και μιλάει για όλους και για όλα! Τέλος, ως πατέρας τεσσάρων παιδιών περνάει από τον μικρό Σπύρο Ντούγια και αφήνει ελεύθερο το παιδί που κρύβει μέσα του!

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Αναστάσης Ροϊλός.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που υποδύεται τον Νικηφόρο Σεβαστό στις «Άγριες Μέλισσες», μιλάει για τον ρόλο και την εξέλιξη του χαρακτήρα του, στην αγαπημένη σειρά, εξηγεί γιατί δεν τον βλέπουμε συχνά να δίνει συνεντεύξεις, αλλά και πώς νιώθει όταν τον χαρακτηρίζουν σνομπ.

Εκφράζει ανοιχτά την άποψή του για την κακοποίηση των γυναικών και περιγράφει τη θεατρική εμπειρία του στον «Γυάλινο Κόσμο».

Τέλος, προκαλεί τον Γρηγόρη να αναμετρηθούν σε έναν αγώνα με ανέκδοτα και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

