Life

“Η Φάρμα”: η Κρίστυ Λυκοπούλου και το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Τι λέει στην εκπομπή "Το Πρωινό' η παίκτρια που αποχώρησε απο την φάρμα του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε την Δευτέρα.



Μετά την αποχώρηση της Κρίστυς Λυκοπούλου, η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται και «μυρίζει» Χριστούγεννα!

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, στις 21.00 στον ΑΝΤ1

Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που δημιούργησε η καταρρακτώδης βροχή στη «ΦΑΡΜΑ»;

Πώς νιώθει η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ μετά την ένταση με την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ; Και πώς η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ;

Γιατί επιλέγει η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ να κάνει μπάνιο στο σπίτι του ΑΡΧΗΓΟΥ; Τι πρόβλημα θα δημιουργήσει στον απερχόμενο ΑΡΧΗΓΟ, ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΝΤΖΟ; Πώς σχολιάζουν οι υπόλοιποι στη «ΦΑΡΜΑ» την κίνησή της;

Ξαφνική είσοδος στη «ΦΑΡΜΑ», τι συναισθήματα δημιουργεί;

Ποιος θα είναι ο ρόλος του ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ στη «ΦΑΡΜΑ»;

Ποιον πιστεύουν ότι έχει αφήσει για ΝΕΟ ΑΡΧΗΓΟ η ΚΡΙΣΤΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ; Και ποιον άφησε τελικά, θέλοντας να κάνει την ανατροπή;

Για ποιο λόγο ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ λέει στον ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ και στον ΔΗΜΟ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ ότι είναι απαράδεκτοι;

Ποια αλλαγή θα «υποστεί» ο ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ από την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ;

Η 2 η ΑΠΟΣΤΟΛΗ είναι η δημιουργία ενός ξυλόφουρνου και ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το έπαθλο θα είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι με γεμιστή γαλοπούλα, κάτι που προκαλεί ενθουσιασμό στους παίκτες!

Μετά την αποχώρησή της η Κρίστυ Λυκοπούλου, μίλησε στο "Πρωινό" για την εμπειρία της στην "Φάρμα" :

