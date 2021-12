Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον - Ελισάβετ: η προσωπική απόφαση για τα Χριστούγεννα

Οι κινήσεις της Βασίλισσας Ελισάβετ και οι "εκπλήξεις" για την περίοδο των Εορτών.



Η βασίλισσα Ελισάβετ ακύρωσε τη διαμονή της στην κατοικία της στο Σάντριγχαμ, στην ανατολική Αγγλία, όπως συνηθίζει τα Χριστούγεννα, τα οποία θα γιορτάσει φέτος στον πύργο του Ουίνδσορ, κοντά στο Λονδίνο, μετέδωσαν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η 95χρονη μονάρχης έλαβε αυτή την "προσωπική απόφαση έπειτα από ώριμη σκέψη", εξήγησε πηγή προσκείμενη στη μοναρχία μιλώντας στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association, σύμφωνα με την οποία η επιλογή αυτή "αντικατοπτρίζει μια προσεκτική προσέγγιση".

"Μέλη της (βασιλικής) οικογένειας θα πάνε στο Ουίνδσορ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων", δηλώνει η ίδια ανώνυμη πηγή, σύμφωνα με την οποία "θα τηρηθούν οι εύλογες προφυλάξεις και όλες οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές".

Η βασίλισσα, στην οποία οι γιατροί συνέστησαν τον Οκτώβριο να αναπαύεται έπειτα από μια νύχτα που πέρασε στο νοσοκομείο, και τα στενά μέλη της οικογένειας περνούν κατά παράδοση τα Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ, όπου πηγαίνουν στην εκκλησία ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Η βασίλισσα είχε ήδη αποφασίσει προληπτικά να μην οργανώσει την παραδοσιακή οικογενειακή συγκέντρωση με περίπου πενήντα άτομα αυτήν την Τρίτη στον πύργο του Ουίνδσορ, στο εξής κύρια κατοικία της, για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του συζύγου της Φίλιππου τον Απρίλιο.

Απέναντι στην έξαρση της παραλλαγής 'Όμικρον στη Βρετανία, που κατέγραψε σήμερα 91.743 νέα κρούσματα Covid-19 σε 24 ώρες, Βρετανοί ανησυχούν και ακυρώνουν τις εξόδους τους για να περάσουν τα Χριστούγεννα οικογενειακά, ωστόσο άλλοι αντιτίθενται στους σκληρούς περιορισμούς.

Σήμερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε ότι "δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα" πιο περιοριστικά για την αναχαίτιση της διασποράς της παραλλαγής Όμικρον, χωρίς ωστόσο να προχωρεί σε αυτό, όπως ορισμένοι ζητούν.

"Επί του παρόντος, θέλουμε ο κόσμος να επικεντρωθεί στην προσοχή", δήλωσε ο συντηρητικός ηγέτης στα τηλεοπτικά δίκτυα στο τέλος του έκτακτου υπουργικού συμβουλίου, αναφέροντας τον αερισμό των χώρων και τη χρήση μάσκας.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 14 άνθρωποι που μολύνθηκαν από την παραλλαγή Όμικρον της Covid-19 έχουν πεθάνει έως τώρα και 129 νοσηλεύονται στη Βρετανία, μια από τις ήδη ιδιαίτερα πληγείσες χώρες από την πανδημία στην Ευρώπη με περισσότερους από 147.000 νεκρούς (+44).

