Ελευσίνα: Φωτιά σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Μυστήριο με τη φωτιά τα ξημερώματα στο ΙΧ, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας.

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Κανελλοπούλου, στην Ελευσίνα.

Έσπευσαν στην περιοχή 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα και έσβησαν τη φωτιά, από την οποία το ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Εικάζεται πως μπορεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να χρησιμοποιήθηκε σε παράνομες ενέργειες και κάποιος να το οδήγησε εκεί και το εγκατέλειψε αφού πρώτα του έβαλε φωτιά.

Ο Λάζος Μαντικός από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” βρέθηκε στο σημείο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε όχημα, επί της οδού Κανελλοπούλου στην Ελευσίνα. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 21, 2021

